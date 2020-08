Solo 50 fans de todo el mundo tendrán la oportunidad única de entablar comunicación con Kim Bum, Lee Dong Wook, Song Seung Heon, Yoo Yeon Seok y Lee Kwang Soo, artistas de la King Kong Entertainment.

El 2 de agosto, la agencia surcoreana subsidiaria de Starship anunció que sus 5 actores se encontrarán con los admiradores a través del evento virtual TikTok stage with men and mission.

El mismo se realizará en la citada aplicación el 14 de agosto a partir de las 8 p. m. (KST) y la entrada es totalmente gratuita tanto para locales como extranjeros.

TikTok stage with men and mission contará con una sección especial llamada ‘Video Call’ donde solo 50 fans aparecerán en pantalla representando a los miles que aman a los actores coreanos, y 10 más estarán en lista de espera en caso surja algún imprevisto.

Para seleccionarlos, King Kong ha lanzado una competencia (desde la página web de Starship) a la que podrás aplicar siempre y cuando cumplas con requisitos específicos que reproducimos a continuación.

Requisitos para participar en ‘Video Call’ con Kim Bum

Debes estar de acuerdo con lo siguiente.

1. Durante la videollamada tu rostro estará expuesto, por lo que aceptas la divulgación del mismo y que aparezca en la producción de un trabajo secundario.

2. Necesitas un dispositivo para ver el escenario y poder participar en el chat. La agencia recalca: “PC, computadora portátil, teléfono celular, PAD, etc. con cámara y micrófono conectados”.

3. Habrá ensayo para ‘Video Call'. Si no acudes pierdes automáticamente tu pase para el evento central y este se le dará al más próximo en la lista general de espera.

El ensayo se realizará a partir de las 11.00 a. m. (KST) del mismo viernes 14 de agosto. Podrás unirte al evento oficial desde las 19.00 p. m. hasta las 19.30 p. m. (KST).

4. Si tu conexión a la red falla y sales de la videollamada, no podrás ingresar nuevamente y tu pase se le dará al siguiente en lista de espera.

5. Compromiso a no realizar ningún ‘acto extraño’ (obsceno, ilegal, etc.) ni en el ensayo ni en la videollamada del evento en TikTok.

Ganar pase para videocall con Kim Bum, Lee Dong Wook y más

Para poder ganar entrada para TikTok stage with men and mission con Kim Bum, Lee Dong Wook, Lee Kang Soo y más debes enviar un correo electrónico a King Kong by Starship (kkbyss.mm@gmail.com) con la siguiente información: nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, nacionalidad y nombre de tu actor favorito.

Ejemplo brindado por la agencia: [*nombre*/20001231/abcd@gmail.com/Korea/Kim Bum]

Es importante informarte que, dentro de los 50 ganadores, 5 serán seleccionados para participar de una ronda especial de preguntas y respuestas directas con los famosos coreanos.

Los afortunados serán notificados vía correo, donde estarán también las especificaciones de todo lo que deberá hacer.

Fechas para participar en concurso para videollamada con Kim Bum

El concurso mundial ha comenzado el lunes 3 de agosto a las 11.00.00 a. m. (KST). Se recibirán solicitudes hasta el domingo 9 de agosto 23.59.59 (KST).

Los resultados salen a las 18.00 p. m. del lunes 10 de agosto.

¿Dónde ver TikTok stage with men and mission?

Starship Entertainment ha compartido el enlace desde donde se realizará TikTok stage with men and mission a partir de la hora señalada en la nota. Puedes entrar haciendo click AQUI.

