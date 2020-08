El 5 de agosto el grupo K-pop, 1THE9, lanzará su cuarto y último mini álbum como un regalo de despedida para su fandom, Wonderland, antes de su disolución oficial programada para el 8 de agosto.

Este último trabajo discográfico llevará el nombre de Good Bye 1THE9, e intentará resumir los mejores recuerdos de los 17 meses en los que trabajaron juntos Seunghwan, Sungwon, Taewoo, Yongha, Taekhyeon, Jinsung, Yechan, Doyum y Junseo después de ser seleccionados del reality show de supervivencia Under 19 de MBC.

En ese sentido, los miembros Lee Seung Hwan, Park Sung Won y Jeon Do Youl contribuyeron en la creación de la letra para el tema principal “Let’s Count”.

De igual forma se ha considerado incluir las canciones “Go Tomorrow”, “We Are Young” y “Friends”, que fueron interpretadas con éxito en Under 19.

Concebidos como un grupo proyecto, 1THE9 logró debutar el 13 de abril con el mini álbum XIX y la canción principal “Spotlight”.

Unos meses después, en octubre, salió Bla bla, y en julio del 2020 llegó Turn over, para ese mes también se había anticipado la disolución de 1THE9, siendo retrasada a causa de la pandemia del coronavirus (COVID19).

Finalmente, PocketDol Studio emitió un comunicado con la fecha oficial de la disolución e informando que tras ello los nueve integrantes podrán retomar sus actividades en solitario con sus respectivas compañías de gestión.

“Las promociones de 1THE9 finalizan el 8 de agosto y sus actividades como grupo finalizan ese día. Los miembros luego regresarán a sus respectivas agencias”, explicó la agencia.

PUEDES VER ONF lanza nuevas imágenes conceptuales para comeback con su quinto mini álbum, Spin off

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.