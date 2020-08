Cha Eunwoo, el flamante protagonista de True Beauty, abrió sus recuerdos amorosos al público con sus confesiones en el programa Master in the house. En su emisión del 2 de agosto, los miembros del show visitaron a las famosas comediantes Park Na rae y Jang Do Yeon.

Cuando el grupo dirigió la conversación al tema del amor, el integrante de la boyband K-pop ASTRO recordó que se enamoró antes de ser trainee, pero en ese entonces no tuvo el valor de confesar sus sentimientos.

Cha Eun Woo en Master in the house

Lee Seung Gi de Vagabond le preguntó entonces “Qué pasaría si esa persona está viendo el programa, piensa que estás hablando de ella y te escribe diciéndote ’¿quieres salir a tomar algo?’”.

Cha Eunwoo replicó: “Creo que haría que el corazón me latiera muy rápido y estaría nervioso”. No obstante, el actor aseguró que “quiere mantenerlo como un recuerdo del pasado”.

Al parecer esta persona llegó a tener un impacto en la vida de Eunwoo, pues aunque no estuvieron en una relación, él llegó a interesarse por la música para tratar de entenderla.

“Cuando era más joven, no sabía mucho sobre cantar o bailar. Mi ‘crush‘ era una gran fan de FTISLAND (banda de K-rock). Tenía stickers y posters. Me intrigaba por qué ella estaba interesada en ellos, así que miré mucho sus MV. Ello hizo que me gustara la música”.

Posteriormente, en un juego de verdad o reto, el cantante fue cuestionado si alguna persona famosa (actor o idol) le había invitado a salir. La respuesta fue afirmativa, pero decidieron dejar el tema allí para “proteger” a Cha Eunwoo.

Cha Eun Woo en Master in the house

Actualmente, está grabando la adaptación a dorama del webtoon Secretos de belleza, donde encarnará la versión de carne y hueso de Su Ho. La actriz principal que lo acompaña es Moon Ga Young (Find me in your memory, 2020).

PUEDES VER SNSD: Yuri regresa a los doramas con protagónico para producción de SBS

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.