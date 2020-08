La historia de amor entre Kim Bo Ra y Jo Byun Gyu llegó a su fin. Los jóvenes actores que se conocieron al grabar juntos el drama Sky Castle se separaron luego de salir por 18 meses, informó la prensa coreana. Las agencias de ambos confirmaron el reporte.

El 2 de agosto, el sitio de noticias Sports Donga reveló que la pareja que oficializó su relación a inicios del 2019 decidió romper debido a sus apretadas agendas laborales.

PUEDES VER 12 bodas de actores coreanos que se enamoraron en el set de doramas

Kim Bora y Jo Byung Gyu foto: IlganSports

Tras ello, la agencia Moment Global de Kim Bo Ra (24 años) aseveró. “Ambos se distanciaron naturalmente y terminaron hace poco. Han vuelto a tratarse como colegas”. La versión fue compartida por los representantes del actor de 23 años.

SKY Castle (2018-2019), el drama que reunió a ambos intérpretes, fue el más visto de la televisión por cable coreana hasta la llegada de The world of the married.

Kim Bo Ra le dio vida a Kim Hyena, mientras que Jo Byun Gyu encarnó a Cha Ki Joon (hermano del personaje interpretado por Kim Dong Hee de Extracurricular).

Kim Bo Ra en Sky Castle

Jo Byung Gyu interpretó a Cha Ki Joon (derecha) en SKY Castle

Cabe resaltar que tras el éxito de la producción de JTBC cada uno recibió ofertas laborales para seguir ascendiendo en sus carreras. Jo Byeong Gyu apareció en Stove League de SBS y ha sido confirmado para protagonizar “Extraordinary Rumor” de OCN que se emitirá en la segunda mitad del 2020.

Por otro lado, Kim Bo Ra fue la actriz estelar en el drama Touch estrenado en enero de este año y participará en el proyecto de ciencia ficción SF8 de MBC

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.