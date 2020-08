Dara (2NE1) revela que besó 50 veces a Lee Min Ho porque ‘no se sentía real’

No hay duda que Lee Min Ho se encuentra en la cima de su carrera tras protagonizar el éxito de Netflix, The king: Eternal monarch, al lado de Kim Go Eun, con quien grabó una apasionante escena de besos, que terminó siendo tendencia en redes sociales.

Sin embargo, hace unos años atrás la performance del actor de 33 años no resultaba tan buena, según recordó la estrella K-pop, Dara, exintegrante de 2NE1.

Sandara Park (como también es conocida la cantante) convocó a Lee Min Ho para que sea su compañero en el MV del single “Kiss”, lanzado en setiembre del 2009 en colaboración con la líder de 2NE1, CL.

La historia del videoclip presenta a Lee Min Ho como un playboy que hace una apuesta sobre conquistar a Dara, una Dj.

Después de ser rechazado e incluso recibir una cachetada, Lee Min Ho queda cautivado por Dara y más adelante cuando se vuelven a encontrar la atracción entre ellos es evidente.

La idol de ahora 35 años, contó su experiencia en las grabaciones de Kiss recordando en especial la secuencia del beso con el galán de los doramas 7 first kisses (Naver TV, 2016-2017) y Legend of the blue sea (SBS, 2016-2017), cuando ella tenía 25 años y él 22.

Al final [del video musical], beso [a Lee Min Ho] para vengarme. Fue cuando era una novata y no sabía nada”, explica ‘Krung-krung’.

“Lo hicimos 50 veces porque no sabía. Era una novata y había mucha gente… no podía sentir realmente el beso”, dice Dara durante su participación en el programa Seoulmate 2, en febrero del 2019.

