Paralelo a la atención que atrae el inminente desenlace de It’s okay to not be okay, la relación de sus protagonistas, Kim Soo Hyun y Seo Ye Jin, fuera de cámaras también ha sido objeto de especial interés de parte de sus seguidores.

Aprovechando esto, la producción del dorama ha ido revelando paulatinamente videos sobre lo que ocurre detrás de las grabaciones.

Recientemente, uno de estos videos ha sido objeto de escrutinio porque revelaría un cariñoso juego de manos entre la pareja protagonista mientras ensayan para una escena.

Específicamente, las imágenes muestran a Kim Soo Hyun y Seo Ye Jin mientras aguardan para grabar una escena del capítulo 13, según se deduce por el vestuario utilizado.

Sin embargo, la toma muestra cómo el actor de 32 años sostiene la mano de su coprotagonista, mientras le hace cariñosas caricias con sus dedos casi sin darse cuenta.

La secuencia viene siendo viral en Instagram por cuentas de fans creadas específicamente para el dorama y sus protagonistas, no dejando escapar la especial relación que ambos se prodigan.

A esta nueva interacción entre Kim Soo Hyun y Seo Ye Jin se suma otras donde el protagonista de The producers (KBS2, 2015) y My love from the star (SBS, 2014), se muestra especialmente atento o hasta celoso con su compañera.

Esto último en relación al video donde se ve a Kim Soo Hyun correr hacia Seo Ye Jin para cubrirla con un largo abrigo en vista de las miradas que la actriz despierta por su diminuto vestido.

PUEDES VER Filtran fotos del último día de grabación de It’s okay to not be okay

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.