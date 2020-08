’The king: Eternal monarch’ es el drama coreano más popular de Netflix en lo que va del 2020

Han transcurrido dos meses desde el último episodio de The king: Eternal monarch, historia que protagonizó la estrella Hayllu Lee Min Ho, pero todavía sigue causando sensación en ‘dramaland’.

Prueba de ello es que, de acuerdo al portal de medición de datos FlixPatrol, el dorama escrito por Kim Eun Sook sigue firme en el Top 10 de Netflix en Malasia, Tailandia, Nigeria y Vietnam.

Más aún, el acumulado de puntos en este sitio web lo convierte en el drama coreano más popular en Netflix (a nivel mundial) en lo que va del 2020. En la clasificación general (al ser comparado con series como 13 reasons why, Dark o La casa de papel), el romance de Lee Gon y Jung Tae Eul se posiciona muy cerca del Top 10.

Por otro lado, It’s okay to not be okay, ficción de tvN que terminará de emitirse el 9 de agosto, lleva el segundo lugar con amplia ventaja. Hasta el momento reúne 4289 puntos frente a los 7028 de su predecesor.

¿Cómo les fue a otros comentados doramas en Netflix? Este es el listado de las 9 producciones que tuvieron más éxito en esa plataforma en lo que va del 2020.

9-. Extracurricular (690)

8-. Goblin (989)

7-. Hi bye, mama! (1240)

6-. Itaewon class (1866)

5-. Mystic pop-up bar (2762)

4-. Crash landing on you (2860)

3-. Hospital playlist (3235)

2-. It’s okay to not be okay (4289)

1-. The king: Eternal monarch (7028)

¿Cómo se calculan los puntos en Flixpatrol?

La lista anterior refleja los datos de shows coreanos al 2 de agosto del 2020. Flixpatrol es un sitio web que sistematiza la popularidad de los programas emitidos en sitios de streaming con la siguiente metodología.

“Los puntos para el ránking se calculan sobre la posición de los shows o películas en el Top 10 de Netflix. Se otorgan 10 puntos para los que están en primer lugar, 9 puntos al segundo lugar y decrece sucesivamente hasta entregar 1 punto a quien está en el puesto 10”.

Asimismo, cabe precisar que la cantidad de países en los que un show está disponible influye directamente en la data. Si más países lo tienen en su catálogo, podrá reunir mayor puntaje.

