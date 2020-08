Taecyeon de 2PM será el ‘rey de las drogas’ en nuevo dorama con Song Joong Ki

La agencia de la estrella K-pop Taecyeon, rapero y vocalista de 2PM, confirmó su regreso como actor en el nuevo dorama Vicenzo de la cadena tvN.

“Taecyeon tomará el papel de Jang Jun Woo”, confirmó una fuente de la agencia 51K.

Sobre el perfil de su papel en Vicenzo, se informó que será un adjunto en un bufete de abogados al que todos toman como un chico proveniente de una familia de clase media, educado, trabajador y hasta inocente.

Sin embargo, secretamente Jang Jun Woo (Taecyeon) tiene aspiraciones de convertirse en un capo del tráfico de drogas en Corea del Sur, montando una red de distribución a través de Wooseong Pharmaceuticals.

Su participación en Vicenzo será el segundo dorama de Taecyeon en lo que va del año, después de finalizar en marzo las grabaciones de The Game: Towards Zero, producción en la que comparte roles con Lee Yeon Hee y Im Joo Hwan.

Por otro lado, también se confirmó que el guion de Vicenzo correrá a cargo de Park Jae Bum, escritor que ya mostró sus dotes en The Fiery Priest (SBS, 2019) y Blood (KBS2, 2015).

Mientras tanto, la dirección del dorama será asumida por Kim Hee Won, realizador con trabajos previos en Money Flower (2017) y The Crowned Clown (2019).

Finalmente, Song Joong Ki y Jeon Yeo Bin aún no han definido su participación en esta producción con los roles principales de Vincenzo Cassano y Hong Cha Young.

