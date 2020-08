Playful Kiss y más doramas que fueron ‘odiados’ por el público coreano [VIDEOS]

No hay duda de que los Kdramas van ganando cada vez más adeptos en todas partes del mundo. Prueba de ello es su inclusión en plataformas de video a demanda como Netflix, que en convenio con productoras coreanas trae doramas en emisión como It’s okay to not be okay que llegará a su fin el 9 de agosto.

Sin embargo, este furor que fue creciendo desde hace varios años atrás también hizo evidente que, en ocasiones, la respuesta del público internacional y el público local pueden ser diametralmente distintas.

Algunos doramas protagonizados por superestrellas del Hallyu fueron éxitos totales en el extranjero, pero el rating en casa fue bastante modesto como ocurrió recientemente con The king Eternal monarch.

A continuación te mostramos qué dramas fueron “odiados” por la audiencia coreana.

Playful Kiss (2010)

Playful Kiss es un clásico de los kdramas para los adeptos latinos. Está protagonizado por Jung So Min y Kim Hyun Joon, ícono del Hayllu por el éxito que tuvo Boys over flowers un año antes.

A pesar de la expectativa que generó y aunque se emitió en un canal de señal abierta (MBC), el drama tuvo un decepcionante promedio de 5 puntos según Nielsen en cuanto a rating nacional. Como resultado de la baja audiencia, se acortaron episodios para acelerar su final.

Pero como la historia sí logró conectar con la fanaticada extranjera, esta se vendió a 12 países y posteriormente ingresaría a otros portales de streaming como VIKI.

Así llegó la segunda temporada (Playful Kiss: Special Edition) que solo se transmitió por YouTube como mini episodios subtitulados en nueve idiomas.

Oh my Venus (2015-2016)

Oh my Venus de KBS2 sigue el género de comedia romántica ligera y presentó a un abogada que era delgada en su juventud; no obstante, la ruptura amorosa y el estrés laboral hicieron que perdiera su figura. Al conocer a un entrenador físico no solo será inspirada a volver a su peso anterior sino que también encontrará el amor.

Aunque la química de So Ji Sub y Shin Min Ah los hizo una combinación perfecta, se mantuvo en un promedio de 8 puntos según Nielsen. Las críticas apuntaron principalmente a un guion pobre y vacíos en la línea argumental.

Moon lovers: Scarlet heart Ryeo (2016)

Moon lovers es la adaptación de la novela china Bu Bu Jin Xin. Cuenta la historia de una mujer del siglo 21 que fue transportada a la época de la dinastía Goryeo en un eclipse solar. Al llegar, conoce a 13 príncipes mientras es atrapada entre dilemas de romance y la conspiración que surge tras bambalinas para apropiarse del trono. Los protagonistas fueron IU o Lee Ji Eun, Lee Joon Gi y Kang Ha Neul.

El rating y la crítica de los especialistas no fue favorable a esta producción de SBS que se mantuvo con un máximo de 7 puntos en promedio durante sus primeros 16 capítulos.

Algo que afectó su percepción fue haberse emitido en paralelo con otro drama histórico de popularidad local: Moonlight drawn by clouds con Park Bo Gum como actor principal.

Ello hizo que tanto la historia como las actuaciones en los dos dramas fueran severamente comparadas, siendo favorecido el segundo con gran ventaja. La prueba de ello es que Moon Lovers solo logró subir su audiencia cuando su competencia finalizó su emisión.

Sin embargo, la audiencia acompaño fielmente a IU y Lee Joon Gi en las plataformas de streaming, y en China cada episodio se vendió por más de 400.000 dólares.

I’m not a robot (2017-2018)

Una comedia romántica con actores juveniles que enganchó rápidamente en el extranjero, pero que en Corea no fue apreciada.

I’m not a robot muestra la relación entre un muchacho apuesto y rico (Yoo Seung Ho) que es alérgico al contacto humano. Un equipo de científicos le diseñan un robot de apariencia humana, sin embargo por un accidente, la bella Chae Soo Bin deberá fingir ser dicho robot durante un tiempo. Inevitablemente, comenzarán a surgir sentimientos entre ellos.

En su emisión original por MBC el público le dio la espalda y registró solo 4 puntos en promedio. Caso contrario, en Viki fue seguido fielmente y a la fecha (2020) se ubica en el octavo lugar de los dramas más vistos de la plataforma.

