El líder del grupo K-pop VICTON, Han Seung Woo, está a solo días de dar el gran salto en su carrera individual. Como se anunció, el 11 de agosto lanzará el mini álbum Fame que marca su debut oficial como solista.

En ese contexto, la revista The Star reveló que ese mismo mes tendrían al famoso coreano de 25 años compartiendo detalles sobre el nuevo reto musical.

Llegado agosto, los seguidores pudieron ver a Seungwoo posando para el medio bajo un concepto que rememora una relajada tarde de descanso. Como se prometió, también participó de una entrevista exclusiva.

En esta última, primero compartió expectativas sobre la imagen que proyecta en la sesión fotográfica.

“Esta es la primera vez que hago una sesión de fotos en un lugar que parece un hogar, así que creo que a mis fans les gustará”.

Al ser consultado sobre su lista de deseos, señaló su anhelo de viajar por segunda vez en su vida a la isla Jeju. Según indica, espera concretarlo cuando culmine las promociones de Fame.

Con respecto a la temática del material debut, afirmó: “Quiero confirmar la imagen de Han Seung Woo que ya se conoce y también quiero mostrar cuántos lados diferentes tengo en mí”.

En la entrevista para The Star también reveló que recientemente escribió la letra de una canción titulada “Forest”.

La misma ha sido denominada de tal manera, debido a su deseo de convertirse en ‘una especie de bosque para sus fans’.

“La letra trata de cómo mis fans han sido como mi bosque y ahora les digo que voy a ser un bosque para ellos, por lo que deben venir aquí, sentirse cómodos y descansar. Estoy diciendo que si tienes dificultades, puedes venir a mí”.

“Mis fans me han consolado mucho, así que creo que me he vuelto más fuerte, así que debería ser un bosque para ellos ya que ahora soy un gran árbol”, explicó sobre el significado el también exmiembro de X1, boyband proyecto que, aunque tuvo un final abrupto, dejó huella perenne en el K-pop.

Sobre lo que le gustaría mostrar después de Fame, afirmó riendo: “Puede parecer un poco extraño y fuerte, pero quiero hacer un concepto en el que pueda hacer muchas expresiones diferentes, como un concepto ‘psicópata’. Creo que sería bueno en eso. También me maquillaría mucho”

Finalmente, al hermano menor de la recordada exmaknae de SECRET, Sunhwa, se le consultó sobre lo que más valora.

La celebridad concluyó la entrevista sosteniendo respecto a la pregunta: “Mantenerme fiel a mí mismo y vivir la vida feliz y ocupada mientras expreso mis emociones y hago las cosas que quiero hacer”.

