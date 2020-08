El estilo de Seo Ye Ji como su personaje protagónico de Ko Moon Young se lleva todas las miradas en It’s okay to not be okay. Como era de esperarse, diversos fans y MUAs (make-up artist) compartieron sus mejores tutoriales para imitar el look de la actriz.

Sin embargo, ha sido la youtuber RISABAE quien se ha vuelto viral por lograr un alto parecido con su técnica de maquillaje.

Estos son los pasos que siguió en su caracterización de los rasgos de la aclamada intérprete del dorama.

1. Risabae usa dos tonos de base para crear el efecto visual de un “rostro más pequeño”: el tono más claro hacia el centro de la cara y el más oscuro en la zona exterior.

RISABAE: cover makeup para convertirse en Seo Ye Ji.

2. Aplica el corrector en el puente de la nariz para asemejarla a la de Seo Ye Ji, en el mentón, también en los párpados para dar la apariencia del ‘aegyo sal’ y en el borde de los labios.

3. Contouring: presta especial atención a los detalles de la nariz, los labios y la línea del párpado. Como es una caracterización, el contorno es intenso pero efectivo en cámara para lograr la forma del rostro de Seo Ye Ji.



4. Las cejas son rectas, al estilo que usualmente se sigue en el maquillaje coreano.

5. Para los ojos, la clave está en un degradado con tonos tierra y destellos de glitter en el párpado superior. El delineador negro sirve para enfatizar la profundidad de los ojos.

Mira la transformación completa y detallada con subtítulos en inglés:

Seo Ye Ji sobre Moon Young

Consciente de que el peculiar estilo de su personaje llamaría la atención, Seo Ye Ji declaró previamente a la prensa que eso se debía a que Moon Young tiene a su apariencia su único canal de expresión.

“Moon Young es extremadamente única y tiene un color muy propio. Traté de enfocarme en que el personaje no necesariamente es ’fashionista’ sino alguien absolutamente expresivo. Es importante entender que ella no viste para impresionar, sino es algo que usa como defensa de sí misma”, argumentó.

Seo Ye Ji en conferencia de prensa para It's okay to not be okay. Foto: Instyle

