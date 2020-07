It’s okay to not be okay: filtran fotos del último día de grabación en el set

La historia de It’s okay to not be okay está a cuatro episodios de su final. Dos semanas para el desenlace que podría dar a los televidentes un final feliz para Moon Young y Gang Tae, o separarlos definitivamente. Mientras la audiencia medita teorías para el dorama; en la vida real, el elenco ya culminó sus labores.

Según la información que comparten fanbases del protagonista Kim Soo Hyun, ya se habría realizado la grabación del episodio 16 en interiores hasta el 30 de julio. Los detalles de exteriores se culminarían el 1 de agosto (KST) si el clima no generaba inconvenientes.

Debido a ello, clubes de fans del protagonista de Dream High le hicieron llegar al menos seis carros de comida al set de Studio Dragon para felicitarlo por el arduo trabajo que realizó en el drama. Kim Soo Hyun personalmente agradeció la dedicación de sus admiradores compartiendo fotos de los regalos en su Instagram (@soohyun_k216).

Por otro lado, gracias a miembros de la producción del drama llega la tradicional foto grupal con el director, equipo técnico y el elenco principal: Oh Jung Se, Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun.

Para aquellos que gustan de las teorías, las fotos que ofrecen verdaderas claves de ello son las de exteriores. Esta se realiza en Pyeonchang según dedujeron los fans del drama tras investigar el Instastory que publicó un técnico. El espacio ofrece una vista idílica de la naturaleza.

Aunque lo más probable es que las escenas se graben en desorden, esta foto grupal muestra que el sueño de Sang Tae podría hacerse realidad.

En la parte posterior se aprecia la carrocería de un carro de acampada. Posan en la foto Kim Soo Hyun y Oh Jung Se. No se identificó a Seo Ye Ji aún, pero los fans esperan que ella también aparezca en dicha secuencia.

El estreno del capítulo final será el 9 de agosto, según lo programado por tvN y Netflix. Este fin de semana se liberan dos episodios que serán claves para la relación de Moon Gang Tae y Ko Moon Young.

