It’s okay to not be okay: ver capítulos 13 y 14 del dorama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji

Solo faltan 4 episodios para el desenlace. It’s okay to not be okay, serie protagonizada por Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun, conquistó a la audiencia con su inusual historia que iba más allá del amor romántico para poner al descubierto el lado más humano de sus personajes.

Esta semana, los episodios 13 y 14 del dorama llegan a Corea del Sur a través del canal tvN y para el público internacional mediante la plataforma Netflix.

En su estreno más reciente dejó abrumados a los espectadores, pues el pasado regresaba para mostrar los dolorosos episodios que marcaron a los personajes, como el asesinato de la madre de Sang Tae y Gan Tae.

Esto último, más aún, dejó abierta la posibilidad de que la asesina haya sido la desaparecida progenitora de Moon Young, lo que estremeció el corazón del personaje de Kim Soo Hyun.

No obstante, cuando parecía que comenzaría a rechazar a la escritora interpretada por Seo Ye Ji, apareció con un cambio exterior que, dicho sea de paso, se viralizó entre los internautas coreanos.

¿Dónde ver los capítulos 13 y 14 de Está bien no estar bien con sub español?

Netflix y tvN son los únicos canales autorizados para la distribución de los capítulos de It’s okay to not be okay.

Nuevos episodios del drama de Seo Ye Ji y Kim Seo Hyun se liberan los sábados y domingos, primero en el canal televisivo y pocas horas después en la plataforma de streaming.

It’s okay to not be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Argentina: 12.00 m.

It’s okay to not be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Netflix ofrece un periodo de prueba gratuito a sus nuevos suscriptores. Si aún no te unes a la plataforma, puedes aprovechar este beneficio y disfrutar de It’s okay to not be okay sin realizar ningún tipo de pago previo. Conoce más sobre la modalidad entrando a esta nota (AQUÍ).

Tráiler del ep 13 de It’s okay to not be okay

Poco antes del estreno, se liberó el trailer del capítulo 13 de It’s okat to not be okay. Se estima que en este episodio acontecerá un evento decisivo entre Moon Young y su padre.

