El 29 de julio, YG Entertainment lanzó en Instagram el póster del tracklist para el primer álbum sencillo de TREASURE, The first steps: Chapter one.

Con respecto al título elegido, la agencia explicó: “El nombre del álbum es intuitivo porque significa el primer paso de TREASURE. Esperamos que su comienzo e historia sean interminables”.

En cuanto al tracklist, este consta de dos temas: la canción principal “Boy” y el single “Come to me”. Las versiones instrumentales se incluirán en el CD físico, según se especifica en la imagen.

Tracklist de THE FIRST STEP: CHAPTER ONE' de TREASURE. Crédito: Instagram

Por otro lado, un detalle que resalta la agencia de TREASURE es la colaboración realizada por Yoshi, Haruto y el líder del grupo, Hyun Suk, en la creación del rap de la canción principal.

Este último también participó en la realización del fondo musical para el video teaser concept que el grupo K-pop lanzó el 19 de julio, y que por su ritmo adictivo (según la apreciación dejada por sus fans en YouTube), da una idea de las capacidades y potencial que posee Choi Hyun Suk, el llamado ‘Morning Star’.

TREASURE, agrupación conformada por Asahi, Do Young, Jae Hyuk, Ji Hoon, Jun Kyu, Hyun Suk, Jung Hwan, Jeong Woo, Mashiho y Ye Dam, debutará oficialmente el 7 de agosto y será el primer grupo lanzado por YG Entertainment después de cuatro años de presentar a BLACKPINK.

