Stranger 2: ¿Cho Seung Woo y Bae Doo Na serán rivales en el próximo estreno de Netflix?

Después de tres años de espera, el dorama Stranger 2 llega a la audiencia de tvN y Netflix con un posible cambio en la relación de los personajes principales, interpretados por Bae Doo Na y Cho Seung Woo.

Como se reveló, en agosto de 2020 la continuación del drama policial también llamado Forest of secret o Secret forest será estrenado de manera simultánea en televisión coreana y en la plataforma internacional de streaming .

Faltando poco para la fecha, Bae Doona, actriz que da vida a la policía detective Han Yeo Jin, comparte en entrevista para medios locales cuán diferente será su personaje en comparación con la primera entrega de la serie.

Contextualizando, al finalizar Stranger se apreció el triunfo de la justicia por encima de la corrupción y, aunque fueron separados, Han Yeo Jin y el fiscal sin sentimientos Hwang Shi Mok (Cho Seung Woo) dejaron en claro el fuerte vínculo que los unía.

Sin embargo, en la segunda temporada, el departamento policial y la fiscalía se enfrentarán por el control total de las investigaciones criminales.

Para sorpresa de muchos, incluyendo la propia Bae Doo Na, Han Yeo Jin dejará el trabajo operativo para centrarse en el ámbito administrativo en la sede principal de la Policía.

Con respecto al gran cambio en la protagonista femenina en Secret forest 2, su intérprete comparte una reflexión personal sobre lo que pudo haber sucedido.

“Creo que durante su trabajo en la unidad de delitos graves, debe haber visto los problemas administrativos que plagaron la división y sintió el deseo de aprender lo básico para que ella pudiera mejorar el sistema. Han Yeo Jin está en un lugar diferente, pero ella está allí para aprender, cambiar y crecer”.

Aún con todas las variaciones, la actriz de 40 muestra su fe en el personaje, pues considera que este ampliará su visión de manera positiva.

“Amo a Han Yeo Jin. La quería mucho cuando tuve que despedirme de ella después de la primera temporada, y estoy muy feliz de volver con ella nuevamente. Ella tiene un carisma suave y fuerza. Ella es comprensiva pero resuelta, tiene una sólida moral, y es una profesional experimentada que sigue las cosas hasta el final”.

Ahora que la Fiscalía y la Policía estarán en bandos opuestos, ¿qué pasará con los aliados Han Yeo Jin y Hwang Shi Mok?

Este es el breve alcance que brinda la protagonista de la serie de Netflix: “Para mí, Hwang Si Mok es Cho Seung Woo. Vamos a mostrar una gran asociación de confianza una vez más. Esta vez fue más cómodo porque ya habíamos trabajado juntos una vez”.

Cabe resaltar que, desde este 15 de agosto, Stranger 2 cubrirá el horario que deja It’s okay not to be okay en tvN y Netflix.

