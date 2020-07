Exactamente a un mes de la ceremonia de premiación, MTV lanzó su lista completa de nominados para los VMAs 2020. La maestría en los videos K-pop no podía pasar desapercibida y aquí te contamos qué grupos ingresan a la competencia y cómo votar por tu favorito.

Desde su introducción en el 2019, la categoría Best K-pop video se ha convertido en una de las más competitivas por la dedicación de los fanáticos para apoyar a sus artistas preferidos.

Este año, los representantes de las boybands son cuatro: EXO, BTS, MONSTA X y Tomorrow X Together. En cuanto a girlgroups, las elegidas son Red Velvet y (G)I-DLE.

En cuanto a BTS, el grupo de Big Hit que cumplió siete años de carrera este 2020, añade otro par de nominaciones. Una de ellas es Best Pop, donde medirá fuerzas frente a Justin Bieber y Lady Gaga; y la otra es Best Choreography, por la aclamada performance de “On”.

La votación ya está abierta y durará hasta el 30 de agosto, fecha en que se realizará la ceremonia de los MTV Video Music Awards.

Nominados a los MTV VMAs

Categoría Best K-pop

BTS: "On"

EXO: “Obsession”

(G)I-DLE: "Oh My God"

Monsta X: "Someone's Someone"

Red Velvet: "Psycho"

Tomorrow X Together: “9 and Three Quarters (Run Away)”

Categoría Best Pop

BTS: "On"

Halsey: "You Should Be Sad"

Jonas Brothers: "What a Man Gotta Do"

Justin Bieber ft. Quavo: "Intentions"

Lady Gaga con Ariana Grande: “Rain on Me”

Taylor Swift: “Lover”

Categoría Best Choreography

BTS: “On”– Coreografía por Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

CNCO & Natti Natasha: “Honey Boo” – Coreografía por Kyle Hanagami

DaBaby: “BOP” – Choreografía por Dani Leigh y Cherry

Dua Lipa: “Physical” – Choreografía por Charm La’Donna

Lady Gaga with Ariana Grande: “Rain On Me” – Choreografía por Richy Jackson

Normani: “Motivation” – Coreografía por Sean Bankhead

¿Cómo votar en los MTV VMA 2020?

Aquí te indicamos cómo elegir a tu artista favorito y ayudarlo a llevarse el trofeo de los VMAs.

1. Debes ingresar a la web de los MTV VMA 2020 (AQUÍ)

2. Ubica la categoría en la que quieres votar. A diferencia de otras votaciones, aquí puedes efectuar tu elección en una sola categoría y luego retirarte del sitio web.

MTV VMAs: cómo votar. Foto: captura

3. La página muestra a todos los nominados. Tienes hasta 20 votos por categoría y por día que puedes distribuir entre tus artistas favoritos. Por ejemplo, en la categoría K-pop puedes entregar todos tus votos a un solo grupo o dividirlo entre los que desees.

MTV VMAs: cómo votar. Foto: captura

4. Te pedirá iniciar sesión con tu cuenta de Twitter o Gmail para validar los votos.

5. Cuando termines de distribuir tus opciones, clic a ‘submit votes'.

MTV VMAs: cómo votar. Foto: captura

