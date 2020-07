Jo Kwon de 2AM, cantante K-pop de 30 años, recientemente compartió declaraciones a los medios coreanos sobre su identidad y expresión de género, donde por primera vez se reconoció como persona no binaria.

En su trayectoria como artista, Jo Kwon ha recibido comentarios sobre su apariencia y rumores sobre su orientación sexual. Aunque antes dichas afirmaciones lo molestaban, eso ahora ha cambiado.

“Lo genderless (no binario) es mi arma. En el pasado, le temía a una imagen de género neutro. Si la gente decía que lucía como mujer, lo negaba. Ahora no lo hago. Si dicen que me parezco a Choi Ji Woo, o a Taeyeon de SNSD, entonces está bien. Soy capaz de aceptarme tal como soy”, afirmó para Newsis.

Desde su debut como solista bajo Big Hit, Jo Kwon experimentó con un estilo drag que era completamente distinto a lo convencional de la industria coreana. Su canción “Animal” (2012) junto a J-Hope de BTS generó revuelo por el “voguing” en zapatos de tacón que formaba parte de la performance.

“Bang Si Hyuk me preguntó si quería ir por una ruta totalmente comercial, o si quería probar con algún concepto específico. Le contesté que quería hacer lo que yo quisiera, como Lady Gaga”

“Él me dijo, ‘Kwon-ah, si tratas de lanzar una bola curva a un lago tranquilo, aún así habrá impacto. Pero tomará un largo tiempo‘. Pero aún así, Bang Si Hyuk me compró mi primer par de tacones”.

Aunque las críticas llegaron, el cantante no se dejó amilanar. Por el contrario, se apropió de ello y lo hizo su marca distintiva.

Jo Kwon en Jamie

Jo Kwon actualmente es uno de los cuatro actores que se alternan para interpretar al protagonista en el musical ‘Everybody’s talking about Jamie’, historia que retrata a un adolescente que lucha por superar los prejuicios en su sueño de convertirse en ‘drag queen'.

“Creo que Jamie Campbell (la persona real en la que está basado el musical) es una persona asombrosa. En la historia, él inicia aceptando ’sí, soy gay’ sin temor. Cuando llevo los tacones, me pongo más nervioso cuando tengo que dar una patada alta. Además creo que el chisme (que es usual en mi trabajo) recibirá karma al final, pero igual tengo un sensación de injusticia cuando la gente habla de cosas que nunca pasaron como si fueran reales”.

“La confianza de Jamie y su actitud es similar a mí mismo. Pero Jamie es aún más asombroso porque lo hizo todo a los 17 años”, señaló el artista.

“Mi madre vino a ver mi primera función y sus ojos enrojecieron (por las lágrimas) mientras miraba”. La primera escena es triste, y cuando Jamie fue insultado por sus compañeros luego de su transformación en ‘drag queen’, mi mamá me dijo que su corazón fue conmovido. Dijo que era como verme a mí luchando”, comentó.

En relación a ello, Jo Kwon agregó que una de sus compañeras de elenco que interpreta a la madre de Jamie (Margareth), le dijo que su madre era como la ‘Margareth coreana'. “También terminé llorando”, admitió.

Para finalizar, Jo Kwon dejó un mensaje enfocado en la diversidad.

“Hay muchas personas diferentes en el mundo, desde hombres, mujeres, minorías sexuales, personas con discapacidad o con familias multiculturales. La apariencia de todos y cómo caminan es diferente. No hay ley que imponga que las mujeres solo deben llevar cabello largo, o que los hombres no deban usar maquillaje. Los tacones no son solo para las mujeres, así como los chimpunes de fútbol no son solo para varones”.

Jo Kwon es un cantante de K-pop, líder del grupo 2AM. Foto: Newsis

Jo Kwon y su nuevo proyecto

Además del musical, Jo Kwon dejó entrever que estaría preparando el futuro regreso de 2AM con un álbum para el próximo año. Del mismo modo, alista un disco en solitario inspirado en el estilo del famoso cantautor Troye Sivan.

