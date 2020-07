Seo Ye Ji de It’s okay to not be okay sorprende con su visual sin maquillaje [VIDEO]

Seo Ye Ji engalana las pantallas cada fin de semana con su performance en It’s okay to not be okay. Además de ser reconocida como un ícono de estilo por el vestuario que luce como Ko Mun Yeong, la belleza de su rostro no pasa desapercibida.

Algunos internautas han viralizado sus apariciones previas en un comercial con Kim Soo Hyun, su actual pareja en la ficción; como también un popular CF junto al grupo K-pop EXO cuando ella recién iniciaba su carrera en la televisión.

Otro clip que actualmente recorre las redes es aquel en que Seo Ye Ji se muestra al natural frente a cámaras.

Esta fue su aparición para Get it beauty del canal ONSTYLE en el 2015, donde mostró los pasos que realiza para desmaquillarse con facilidad.

Dado que la limpieza del rostro es una de las actividades clave para tener una piel sana, la actriz precisó que parte de su técnica es dejar reposar los paños con el producto y luego retirarlos con gentileza.

En los comentarios al video, los seguidores resaltan que su piel luce igual de lozana con o sin maquillaje, aunque este último le ayuda a cambiar de concepto.

Como la escritora Ko Moon Young, las sombras de ojos y el delineado le dan un aire sofisticado; mientras que con el rostro al natural, Seo Ye Ji transmite frescura e inocencia.

Por otro lado, It’s okay to not be okay se encuentra a dos semanas de su desenlace. Las teorías sobre la verdad de la madre de la escritora están cerca de comprobarse o desmentirse, mientras los televidentes esperan que, sea cual sea el resultado, los tres personajes principales puedan encontrar su felicidad.

Mira el teaser del episodio 13 del dorama de tvN:

