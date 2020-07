Netflix se ha convertido en un gran aliado para el público internacional que desea consumir dramas coreanos. Cada mes, la plataforma sorprende añadiendo a su catálogo nuevas producciones, entre series completas y estrenos en simultáneo con el país asiático, como la exitosa It’s okay to not be okay. Agosto de 2020 no será la excepción.

En esta nota, revisa cuáles son estos doramas que el servicio añade a su oferta y conoce todos sus detalles, como fecha de estreno, actores, tráilers y mucho más.

Secret forest 2

Sinopsis de Secret forest 2: El fiscal sin emociones Hwang Shi Mok y la detective Han Yeo Jin se unen nuevamente para resolver un caso que pone en peligro sus vidas, mientras tratan de esquivar la complicada situación, producto del enfrentamiento entre la fiscalía y el departamento de policías.

Stranger 2 o Secret forest 2 es la segunda temporada del drama estrenado en 2017 a través de tvN y Netflix.

Actores de Secret forest 2:

-Cho Seung Woo es Hwang Shi Mok

-Bae Doo Na es Han Yeo Jin

-Lee Joon Hyuk es Seo Dong Jae

-Choi Moo Sung es Woo Tae Ha

Fecha de estreno en Netflix: 15 de agosto de 2020 (en simultáneo con tvN)

Tráiler de Secret forest 2:

Do Do Sol Sol La La Sol

Sinopsis de Do Do Sol Sol La La Sol: Goo Ra Ra es una talentosa pianista que trata de perseguir sus sueños, a pesar de perderlo todo tras caer en bancarrota. Sun Woo Joon es un joven de espíritu libre que trabaja a tiempo parcial y sin objetivos específicos en la vida.

Estos disimiles personajes se encontrarán en la academia LaLa Land, ubicada en un pueblo rural. En ese lugar distante tratarán de curar las cicatrices del corazón que no les dejan ser felices.

Actores de Do Do Sol Sol La La Sol:

-Go A Ra es Goo Ra Ra

-Lee Jae Wook es Sun Woo Joon

-Kim Joo Hun es Cha Eun Seok

-Ye Ji Won es Jin Sook Kyung

Fecha de estreno en Netflix: 26 de agosto de 2020 (en simultáneo con KBS)

Tráiler de Do Do Sol Sol La La Sol:

The world of the married

Sinopsis de The world of the married: Ji Sun Woo es una doctora de medicina familiar que parece tener una vida perfecta al lado de su esposo Lee Tae Oh y el hijo de ambos, Lee Joon Yeong. Sin embargo, pronto sospechará que su marido le es infiel.

Cuando descubra la verdad, buscará vengarse de él y de sus amigos que conocían la clandestina relación que tenía con la inestable joven Yeo Da Kyung.

Actores de The world of the married:

-Kim Hee Ae es Ji Sun Woo

-Park Hae Joon es Lee Tae Oh

-Jun Jin Seo es Lee Joon Young

-Han So Hee es Yeo Da Kyung

Fecha de estreno en Netflix: 28 de agosto de 2020

Tráiler de The world of the married:

Sweet munchies

Sinopsis de Sweet munchies: Park Jin Sung es un chef que trabaja en un restaurante nocturno para pagar las facturas médicas de su padre enfermo. Un día, su clienta Kim Ah Jin, una asistente de producción de televisión, le pregunta si conoce a algún cocinero gay que pueda protagonizar un programa culinario.

Debido a su situación, Ji Sung mentirá sobre su orientación sexual para poder obtener el puesto. En el camino conocerá a Kang Tae Wan, un diseñador de modas que parece ocultar un secreto sobre sus intereses amorosos.

Actores de Sweet munchies:

-Jung Il Woo es Park Jin Sung

-Kang Ji Young es Kim Ah Jin

-Lee Hak Joo es Kang Tae Wan

Fecha de estreno en Netflix: 28 de agosto de 2020

Tráiler de Sweet munchies:

200 pounds beauty (película)

Como un bonus compartimos que la famosa película 200 pounds beauty también llegará en agosto a Netflix.

Sinopsis de 200 pounds beauty: Ha Na es una joven con talento vocal, pero insegura de sí misma, siendo su apariencia física y su peso su gran obstáculo. Debido a esta situación, solo puede demostrar sus dotes desde el anonimato prestándole su hermosa voz a la popular cantante de pop Ammy.

A pesar de todo es risueña y noble. Sin embargo, un día, Ammy le humillará frente a su amor secreto Sang Jun, lo que provocará que tome la decisión de someterse a una cirugía en todo su cuerpo para poder alcanzar su ideal de belleza.

Actores de 200 pounds beauty:

-Kim Ah Joong es Han Na / Jenny

-Joo Jin Mo es Sang Jun

-Venny es Ammy

-Kim Hyun Sook es Park Jung Min

Fecha de estreno en Netflix: 1 de agosto de 2020

Tráiler de 200 pounds beauty:

