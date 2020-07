It’s okay to not be okay: ¿Moon Young y Sang Tae son hermanos?

A solo cuatro episodios del final de It’s okay to not be okay, los seguidores del dorama han lanzado una serie de teorías sobre los misterios aún no resueltos, uno de ellos relacionados a la muerte de la madre de los personajes de Kim Soo Hyun y Oh Jun Se.

Una de las hipótesis que viene cobrando más fuerza en la comunidad online es la que sugiere que Go Moon Young (Seo Ye Ji) y Moon Sang Tae (Oh Jung Se) son hermanos.

Esta premisa se basa en un detalle del diálogo dicho por la asesina de la madre de Moon Kang Tae y Moon Sang Tae en el episodio 12.

En esta escena, mientras la víctima agoniza apuñalada en el cuello, la homicida dice: “No pude decir esto antes. Soy yo quien cuidará de mi hijo”.

Las interpretaciones tras esta frase son muy variadas, siendo la que ha cobrado mayor relevancia aquella que señala que Moon Sang Tae (Oh Jung Se) es hermano ilegítimo de Go Moon Young (Seo Ye Ji).

Es decir, que la madre de este habría sido la amante del padre de la escritora infantil, pero fue rechazada cuando dio a luz a un niño con autismo. Años después, al enterarse de la infidelidad, la madre de Moon Young busca a su rival para decirle que ahora ella tomará al chico como su hijo después de asesinarla.

Aunque algunos detalles de esta teoría podrían resultar forzados, lo cierto es que se ha visto apoyada por un spoiler soltado de forma involuntaria por el portal Wikipedia.

En una reciente actualización, la plataforma consignó el título del 13 episodio como The father of a tale of two sister (El padre del cuento de las dos hermanas).

Al cabo de unos minutos, el agregado fue eliminado no sin antes ser viral entre los seguidores de It’s okay to not be okay.

El título hace referencia a un cuento folclórico coreano que fue llevado al cine en 2003, bajo el nombre de A tale of two sisters y cuya premisa es la de dos hermanas atormentadas por su malvada madrastra.

De ser acertada la teoría, la historia de amor entre los personajes de Kim Soo Hyun y Seo Ye Jin se complicaría todavía más e incluso podría sugerir que concluiría de manera triste.

