Yoon Doo Joon (Highlight): “Fui tratado como una mercancía, no como un ser humano”

La noche del 27 de julio, el líder del grupo K-pop Highlight (antes BEAST), Yoon Doo Joon, hizo inesperadas revelaciones en su cuenta de Instagram, tras las celebrar el lanzamiento de su primer álbum solista Daybreak y el MV del single principal Lonely night.

Según confesó, había bebido varias botellas de cerveza cuando se animó a compartir sus pensamientos y ansiedades con sus 1.6 millones de seguidores.

“Creo que hay demasiadas personas animándome y ayudándome y diciendo cosas buenas... Nunca había sido capaz de hacer nada para ayudarlos, pero aún así me apoyaron y sacrificaron todo por mí. Y eso me hace sentir culpable”, escribe.

No obstante, sus palabras se tornan más tristes cuando explica lo duro que resultó convertirse en una estrella K-pop.

“A menudo sentía que vivir como ahora no era realmente vivir. Debido a la naturaleza del trabajo, siempre fui juzgado. Fui tratado como una mercancía, no como un ser humano. Si pierdo mi valor, las personas que me ayudaron saldrán lastimadas. Lo siento mucho”, expresa el líder de Highlight.

Sin embargo, Doojoon finaliza enfatizando el amor que ha puesto en Daybreak, por lo que agradece el apoyo que viene recibiendo.

“Ustedes han recibido las canciones que canté con sinceridad. Estoy realmente agradecido por eso, no soy alguien que sepa expresarse, pero me siento muy honrado […] Porque es mi corazón al 100 %. Gracias”, concluye.

