SNSD: Yuri regresa a los doramas con protagónico para producción de SBS

Una nueva alegría para el fandom de Girls’ Generation (SNSD). Luego del exitoso comeback musical de Hyoyeon con el single “Dessert”, se hace oficial el regreso de Yuri a los doramas.

Poniendo en contexto, en 2018 la famosa ‘black pearl’ del K-pop protagonizó las dos temporadas de la serie de Netflix The sound of heart - Reboot y Dae Jang Geum is watching. A pesar de las críticas positivas a su desempeño, estos se convirtieron en sus últimos trabajos en el rubro de los dramas.

Sin embargo, para alegría de los fans de SNSD este 28 de julio se anunció que Yuri no solo se unió al elenco de la nueva producción de SBS ‘Breakup probation, a week', sino que, además, logró el personaje femenino principal.

En consecuencia, la idol interpretará a Park Ga Ram, una mujer que tendrá una semana para alejarse del hombre que ama si desea salvar su vida.

Previamente, Hyun Woo (Woman of 9.9 Billion) fue anunciado como el protagonista masculino, por lo que crecen las expectativas con respecto a la química que mostrará esta nueva pareja.

Es importante resaltar que el dorama ‘Breakup probation, a week’ comenzó su etapa de rodaje este mismo 28 de julio y llegará en formato miniserie a través del citado canal SBS y plataformas OTT.

Yuri de SNSD en YouTube

Por otro lado, Kwon Yuri se ha mantenido activa en su canal de YouTube. Como parte de su programa de cocina Yuri’s winning recipe estará estrenando nuevo episodio cuyo adelanto fue compartido en el Instagram de SM CCC LAB.

