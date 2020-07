Agosto del 2020 se acerca con múltiples sorpresas para los amantes de la cultura surcoreana. Por un lado, la fanaticada de los doramas asistirá al estreno de más de 10 producciones. Por el otro, numerosas estrellas del K-pop celebran su cumpleaños este mes.

Para que no te pierdas las actividades que los fandoms de las respectivas celebridades organizan, revisa esta nota donde figuran los idols que nacieron durante la calurosa temporada en Corea del Sur.

Tiffany de SNSD

Cumpleaños de Tiffany de SNSD: 1 de agosto

‘Fanny’ nació en 1989 en California, Estados Unidos. Es la tercera mayor de SNSD después de Taeyeon y Sunny.

CL y Tiffany en el desfile de moda de los pre-Oscar 2020

Chaewon de IZ*ONE

Cumpleaños de Chaewon de IZ*ONE: 1 de agosto

Aún en su juventud, Chaewon se encuentra en el promedio de edad entre las miembros de IZ*ONE. Ella es del año 2000.

El 11 de mayo, Chaewon de IZ*ONE fue nominada a The 100 Most Beautiful 2020, listado organizado en Instagram por TC Candler.

Jungah, ex After School

Cumpleaños de Jungah de After School: 2 de agosto

Aunque Jungah ya se graduó de After School, sigue siendo recordada por PlayGirlz y PlayBoyz. La exidol que a fines del 2019 se convirtió en madre nació en 1983.

kpop, jungah, after school

Jinhoo de UP10TION

Cumpleaños de Jinhoo de UP10TION: 2 de agosto

El líder de UP10TION, Jinhoo, nació en 1995 en Changwon, Corea del Sur. Actualmente está en hiatus por motivos de salud.

kpop, jinhoo, up10tion

Mark de NCT

Cumpleaños de Mark de NCT: 2 de agosto

Mark Lee pertenece a la talentosa línea de ídolos del K-pop nacidos en 1999. Es oriundo de Canadá.

Mark Lee pertenece al grupo NCT.

Kim Hyungjun de SS501

Cumpleaños de Hyungjun de SS501: 3 de agosto

El solista y eterno ‘baby’ del legendario grupo SS501, Kim Hyungjun, nació en 1987 en Seúl.

Hyungjun de SS501.

Wang Yibo de UNIQ

Cumpleaños de Wang Yibo: 5 de agosto

Como miembro del grupo de K-pop y C-pop UNIQ, Wang Yibo no podía faltar en la lista. El artista que nació en 1997 en China realiza su agenda personal en su país natal. En las próximas semanas estrenará su nuevo drama protagónico Legend of Fei.

Sihyeon de EVERGLOW

Cumpleaños de Sihyeon de EVERGLOW: 5 de agosto

La talentosa rapera de EVERGLOW, Sihyeon, pertenece a la línea 1999.

Sihyeon es integrante de Everglow

S.Coups de SEVENTEEN

Cumpleaños de S.Coups de SEVENTEEN: 8 de agosto

El querido líder de SEVENTEEN, Choi Seung Cheol(nombre real), nació en Daegu, Corea del Sur, en 1995.

S.Coups de SEVENTEEN. Imagen: Dispatch

Yeonjung de WJSN

Cumpleaños de Yeonjung de WJSN: 8 de agosto

Celebración doble para Yeonjung, idol de la línea 1999 que formó parte de I.O.I y que es vocalista de WJSN (Cosmic Girls).

Kpop, WJSN

Minhyun de NU’EST

Cumpleaños de Minhyun de NU’EST: 9 de agosto

Minhyun nació en Busan en 1995. Este 2020 alista su debut como actor en un nuevo drama de la JTBC junto a Jung Da Bin (Extracurricular).

Minhyun, es un cantante surcoreano, conocido por ser el vocalista principal de la boy band NU'EST. Nació el 9 de agosto de 1995.Crédito: Instagram

Mingi de ATEEZ

Cumpleaños de Mingi de ATEEZ: 9 de agosto

El rapero y bailarín de ATEEZ también pertenece a la línea del 99. Es originario de Seúl.

kpop, mingi, ateez

Hyejeong de AOA

Cumpleaños de Hyejeong de AOA: 10 de agosto

Aunque AOA atraviesa difícil etapa tras escándalo de bullying, no faltarán celebraciones para ‘beauty angel’ Hyejeong. Ella es de 1993.

kpop, hyejeong aoa

Yeeun de CLC

Cumpleaños de Yeeun de CLC: 10 de agosto

La talentosa rapera Yeeun nació en 1998 en la ciudad surcoreana Dongducheon.

kpop, yeeun, clc

Bekah, ex After School

Cumpleaños de Bekah, ex After School: 11 de agosto

Al igual que Jungah, Bekah es graduada de la girlband. Sin embargo, actualmente no tiene agencia representante. Ella nació en 1989 en Holulu, Hawai.

Kpop, bekah, after school

Hyunyoung de Rainbow

Cumpleaños de Hyunyoung de Rainbow: 11 de agosto

La maknae de Rainbow, grupo K-pop sin agencia representante pero que aún puede hacer comeback, nació en 1991.

kpop, rainbow

Changbin de Stray Kids

Cumpleaños de Changbin: 11 de agosto

Aunque es uno de los integrantes mayores de Stray Kids, Changbin es de la línea de ídolos nacidos en 1999.

kpop, changbin, stray kids

Luna de F(x)

Cumpleaños de Luna de F(x): 12 de agosto

Park Sun Young o Luna de la girlband en hiatus F(x), podría lanzar un nuevo material musical este 2020 bajo la Humap Contents, agencia a la que se unió tras su salida de SM. La idol es del año 1993.

Luna de F(x).

Yujin de CLC

Cumpleaños de Yujin de CLC: 12 de agosto

Yujin es la segunda integrante mayor de CLC. Nació en Jeonju, Corea del Sur, en 1996.

kpop, yujin, clc

Bomi de Apink

Cumpleaños de Bomi de Apink: 13 de agosto

Bomi nació en 1993 en Suwon, Corea del Sur. Como bailarina principal y una de las integrantes más populares de Apink, por su onomástico se espera una fiesta mundial a cargo del fandom Panda.

El 15 de abril TC Candler anunció la nominación de BOMI de Apink a 100 Most Beautiful Faces of 2020.

Jaemin de NCT

Cumpleaños de Jaemin de NCT: 13 de agosto

El popular ‘Nana’ nació en 2000. Es el tercer integrante más joven de NCT Dream.

Na Jaemin en el MV de "Ridin".

Gongchan de B1A4

Cumpleaños de Gongchan de B1A4: 14 de agosto

El futuro aún es incierto para B1A4, pero no para el maknae Gongchan, quien este año celebra sus 28 años (edad coreana) estrenando nuevo dorama al lado de Kim So Eun de Boys over flowers.

Gongchan (segundo en la imagen) en lectura del guión de su nuevo drama.

Hueningkai de TXT

Cumpleaños de Hueningkai de TXT: 14 de agosto

El integrante más joven de TXT, Hueningkai, nació en en 2002 en Honolulu, Hawái.

Hueningkai de TXT.

Hoon de U-KISS

Cumpleaños de Hoon de U-KISS: 16 de agosto

Los 30 años (edad coreana) llegarán a Hoon de U-KISS en medio de su servicio militar. No obstante, se estima una celebración acorde con el renacer de su grupo en su natal Corea del Sur.

kpop, ukiss, hoon

Rise, ex Ladies’ Code

Cumpleaños de Rise, ex Ladies’ Code: 16 de agosto

Lamentablemente, Rise falleció en 2014 producto accidente de auto junto a su compañera de Ladies’ Code EunB. No obstante, siempre será recordada por los fieles fans que apoyaron al grupo que actualmente se encuentra en hiatus. Ella estaría cumpliendo 30 años (edad coreana) este 2020.

kpop, rise, ladies code

E-Young, ex After School

Cumpleaños de E-Young, ex After School: 16 de agosto

E-Young perteneció a la cuarta generación de After School y tras su graduación se dedicó a su carrera artística de manera independiente. Es del año 1992.

Kpop, after school

Niel de Teen Top

Cumpleaños de Niel de Teen Top: 16 de agosto

Al igual que U-KISS, Teen Top asciende entre las preferencias de los surcoreanos. Mientras tanto Niel, quien más ha llamado la atención actualmente, celebrará su onomástico el 16 de agosto. Nació en 1994.

kpop, niel, teen top

Haebin de Gugudan

Cumpleaños de Haebin de Gugudan: 16 de agosto

Haebin de Gugudan es otra popular ídolo de Busan. Nació el 16 de agosto de 1995.

kpop, haebin, gugudan

G-Dragon de BIGBANG

Cumpleaños de G-Dragon de BIGBANG: 18 de agosto

Un 18 de agosto de 1988 nació Kwon Jiyong, surcoreano que más tarde se bautizaría artísticamente como G-Dragon mientras muchos le denominarían ‘King of K-pop’. ¿Qué sorpresas aguardará para el líder de BIGBANG el fiel fandom V.I.P?

G-Dragon, líder de BIGBANG.

Eunji de Apink

Cumpleaños de Eunji de Apink: 18 de agosto

Eunji comparte cumpleaños con GD; sin embargo, la aclamada vocalista principal de Apink nació en 1993.

Junjin de Shinhwa

Cumpleaños de Junjin de Shinhwa: 19 de agosto

El ídolo de mayor edad en esta lista e integrante del legendario grupo Shinhwa, Junjin, es del año 1980.

jujin, kpop, shinhwa

Bona de WJSN

Cumpleaños de Bona de WJSN: 19 de agosto

La integrante más visual de WSJN, Bona, es del año 1995.

Kim Jiyeon (Bona) es vocalista y bailarina de WJSN, girlband también conocida como Cosmic Girls.

Yerin y Umji de GFRIEND

Cumpleaños de Yerin y Umji de GFRIEND: 19 de agosto

Yerin y Umji de GFRIEND comparten el día de onomástico, pero se diferencian en dos años. La primera nació en 1996, mientras que la maknae es del 1998.

kpop, yerin, umji, gfriend

Raina y Kaeun, ex After School

Cumpleaños de Raina y Kaeun, ex After School: 20 de agosto

Las graduadas de After School comparten día de onomástico con una diferencia de 5 años. Mientras que Rania nació en 1989, Kaeun es del 1994.

Cabe resaltar que actualmente la mayor no tiene representante en la industria y la más joven debutará como actriz en el webdrama Another peaceful day in Secondhand ‘Nation’.

Kpop, after school

Kibum, ex SUPER JUNIOR

Cumpleaños de Kibum, ex SUPER JUNIOR: 21 de agosto

Si bien tiene perfil bajo en la industria, Kibum no será olvidado por E.L.F. Quien fuera el primer maknae del legendario grupo SUPER JUNIOR cumple 34 años (edad coreana) este 2020. Es del año 1987.

Kim Ki Bum durante primeros años de SUPER JUNIOR. Crédito: HanCinema

Hyerin de EXID

Cumpleaños de Hyerin de EXID: 23 agosto

Hyerin nació en 1993 en Gwangju, Corea del Sur. Este año, junto a EXID planeaba una gira en Japón que fue pospuesta hasta nuevo aviso debido a la pandemia de la COVID-19.

kpop, hyerin, exid

Bitto de UP10TION

Cumpleaños de Bitto de UP10TION: 24 de agosto

Bitto (Lee Chang Hyun), rapero y bailarín de UP10TION es del año 1996.

kpop, bitto, up10tion

Yesung de SUPER JUNIOR

Cumpleaños de Yesung de SUPER JUNIOR: 24 de agosto

Yesung nació un 24 de agosto de 1984 para convertirse en referente del K-pop como miembro de SUPER JUNIOR y de manera individual gracias a su talento vocal.

Dowoon de DAY6

Cumpleaños de Dowoon de DAY6: 25 de agosto

El talentoso baterista de la banda DAY6 es ídolo originario de Busan, ciudad surcoreana que lo vio nacer en 1995.

Kwanghee de ZE:A

Cumpleaños de Kwanghee de ZE:A: 25 de agosto

El carismático Kwanghee de ZE:A, grupo en hiatus que también experimenta creciente popularidad en Corea, nació en 1988 en Paju.

kpop, kwanghee, ze:a

Sungyeol de INFINITE

Cumpleaños de Sungyeol de INFINITE: 27 de agosto

Sungyeol celebrará un año más de vida mientras realiza su servicio militar activo. El idol de INFINITE es del año 1992.

INFINITE: Sungyeol (primero en la imagen) sale del ejército en 2020.

Sejeong de Gugudan

Cumpleaños de Sejeong de Gugudan: 28 de agosto

Como exmiembro de I.O.I y una de las integrantes más populares de Gugudan, Sejeong tendrá doble celebración en su onomástico. Actualmente alista el estreno de su nuevo drama Wonderful rumors.

Sejeong se hizo famosa por lograr el segundo lugar en el programa de competencia "Produce 101" en el 2016, lo que le permitió debut en I.O.I, y más adelante en gugudan.

Jokwon de 2AM

Cumpleaños de Jokwon de 2AM: 28 de agosto

Este 2020 Jokwon llega a los 32 años (edad coreana) sin que ningún ídolo del K-pop haya podido superar su carisma y osadía en el escenario. El líder de 2AM nació en 1989 en Suwon.

Sohyun, ex 4MINUTE

Cumpleaños de Sohyun, ex 4MINUTE: 30 de agosto

La exmaknae de 4MINUTE, Sohyun, cumplirá 27 años (edad coreana) mientras continúa impulsando su carrera como actriz en el Kbiz.

Kpop, sohyun, 4minute

Youngji, ex KARA

La actriz y exintegrante de KARA, Youngji, nació en Goyang, Corea del Sur, en 1994.

kpop, youngji, kara

