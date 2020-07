Kim Soo Hyun se vuelve viral por su ‘loco visual’ en It’s okay to not be okay

Los seguidores de It’s okay to not be okay pensaban que Kim Soo Hyun no podría verse más guapo caracterizando a Moon Gang Tae. Sin embargo, tras reciente capítulo del drama, el intérprete embelesó tanto por su renovada apariencia que terminó convirtiéndose en lo más hablado en los foros surcoreanos.

Como se recuerda, el dorama psicológico de tvN y Netflix está próximo a llegar a su final y evidencia importantes cambios en la historia y sus personajes principales.

A solo cuatro capítulos del desenlace, lo que en un inicio fue la complicada relación entre Moon Young (Seo Ye Ji) y Gang Tae hoy se muestra más comunicativa que nunca a pesar de los contratiempos. En tanto, la escritora ya dejó ver su trasformación interna a través de un radical cambio de look.

Por su parte, aunque ahora se expresa con mayor facilidad, el personaje de Kim Soo Hyun no había tenido un cambio exterior considerable (elemento que juega un papel fundamental en It’s okay to not be okay).

Sin embargo, el más reciente capítulo del dorama guardó entre sus sorpresas la esperada transformación de Gang Tae, quien dejó su uniforme de enfermero y su apariencia común para ataviarse de un elegante traje y look acorde con la situación: la foto familiar junto a Moon Young y Sang Tae.

Su presencia que además significó el cierre del capítulo 12 produjo grandes emociones entre los personajes según evidencian las actuaciones de Seo Ye Ji y Oh Jung Se.

Igual de significativo ha sido para los espectadores, pues tras el episodio Kim Soo Hyun se viralizó en las redes sociales y principalmente en los foros de conversación.

Además de ser elogiado por su desenvolvimiento, el actor de 32 años causó furor por su ya elogiada belleza física que ahora ha sido calificada como ‘loco visual’ (término comúnmente usado en los foros para referirse a las personas extremadamente guapas).

Estas son algunas impresiones de los internautas de THEQOO acorde con el sitio Ketizenstar.

