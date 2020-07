El 27 de julio, Lee Jae Wook compartió en su cuenta de Instagram el apoyo que recibió de la estrella hallyu Hyun Bin.

En su post, el actor de 22 años aparece retratado en dos fotografías frente al carrito de comidas enviado por el protagonista de Crash landing on you (tvN, 2019).

Post de Lee Jae Wook agradeciendo el regalo de Hyun Bin. Crédito: Instagram

“¡Gracias, sunbaenim!”, escribe Lee Jae Wook en agradecimiento por el presente recibido de parte de Hyun Bin y su agencia VAST Entertainment.

Fotos de Lee Jae Wook agradeciendo el regalo de Hyun Bin. Crédito: Instagram

El carrito de comida fue enviado al set donde actualmente Lee Jae Wook graba el dorama romántico ‘Do Do Sol Sol La La Sol’ junto a la actriz Go A Ra.

Go Ara y Lee Jae Wook confirmados como protagonistas del nuevo kdrama romántico de KBS

Este sería el primer dorama con Lee Jae Wook en el papel principal, y su segundo trabajo como actor en lo que va del año, después de figurar en el reparto de When the weather is fine (JTBC, 2020) al lado de Park Min Young y Seo Kang Joon.

Por otro lado, Hyun Bin y Lee Jae Wook trabajaron juntos en el dorama Memories of the Alhambra (tvN, 2018-2019), donde el primero fue el protagonista principal al lado de Park Shin Hye, y el segundo desarrolló el papel del programador y hacker Marco Han.

