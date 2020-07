El 26 de julio, el nombre de la actriz Hwang Seok Jung llamó la atención entre la prensa coreana que cubría el concurso de culturismo femenino YESKIN SPOFIT GRANDPRIX. La artista nacida en 1971 compitió por alcanzar la máxima presea en el certamen.

Consultada sobre su radical cambio y su ingreso al mundo del culturismo, la actriz coreana comentó que lo hizo con el objetivo de librarse de algunas dolencias.

"Comencé a trabajar fuera del gimnasio para deshacerme del dolor y la fatiga de mi cuerpo y mente. Como resultado, me convertí en una persona más saludable de lo que esperaba. Incluso mis pensamientos eran fuertes y fuertes. más lúcido", reveló a Star News

La actriz Hwang Seok Jung en su faceta de culturista participó en YESKIN SPOFIT GRANDPRIX. Crédito: Instagram

La actriz del dorama She Was Pretty tiene solo 2.1 kg de grasa corporal con un peso de 49.6 kg, índices deseables en el campo del culturismo.

Consultada sobre sus proyectos a futuro, Hwang Seok Jung confesó su deseo de ser reconocida como una culturista profesional.

La actriz Hwang Seok Jung durante su preparación como culturista. Crédito: Instagram

No obstante, no precisó si abandonaría por completo su carrera como actriz, al contar con 19 años en la industria del entretenimiento. Su primer papel acreditado fue en la película Take Care Of My Cat del 2001.

Pasaron seis años para que diera el salto a las series o kdramas con la comedia romántica 9 End 2 Outs (MBC, 2007) con Lee Jung Jin y Soo Ae.

Uno de sus papeles más relevantes fue el de Kim Ra Ra, la extravagante editora en jefe de la Revista The Most en el dorama She Was Pretty (MBC, 2015) junto a Hwang Jung Eum, Park Seo Joon y Siwon de SUPER JUNIOR.

Hwang Seok Jung ganó el premio MBC Drama Awards 2015 a Mejor Actriz de Reparto por su extravagante papel en She Was Pretty. Crédito: Instagram

No obstante, en su portafolio de trabajo figuran famosas producciones como Cheese in the Trap (tvN, 2016), Goblin (tvN, 2016-2017) y la más reciente Love Affairs in the Afternoon (Channel A, 2019).

