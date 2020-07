El elenco de It’s okay to not be okay participó en la tradicional dinámica del Jenga Swoon, juego que siempre saca risas a los actores mientras despierta su espíritu competitivo. Sin embargo Kim Soo Hyun tuvo una reacción peculiar al tener que cumplir uno de los retos.

Para recordar, las reglas incluyen misiones especiales para los participantes si mueven bloques marcados con un sticker. Por ejemplo, en caso de Seo Ye Ji, le pidieron dibujar a sus compañeros en solo 30 segundos.

Mientras la bella actriz hacía su mejor intento, Kim Soo Hyun y Oh Jung Se se burlaban tratando de adivinar la forma en que los representaría. “Seguro hará un calamar y un pulpo, o un camote y una calabaza”.

Cuando le tocó el turno a Kim Soo Hyun, la misión fue mirar a la cámara y decir “¿te gustaría ver Netflix conmigo?” en un concepto que elijan sus colegas.

El actor primero se negó nerviosamente diciendo: “¡Wow, paso de esta! ¿No saben lo que significa?”, mientras caminaba de un lado a otro ante la mirada atónita de todos.

Kim Soo Hyun en el juego de Jenga de The Swoon. Foto: captura

Aparentemente, el intérprete de Moon Kang Tae solo se concentró en la connotación popular que tiene la frase “Netflix and chill” y su uso tentador para invitar a alguien a la casa a tener intimidad. Una pregunta similar en idioma coreano es “¿te gustaría comer ramen conmigo?”.

Por ello la producción intervino y aclaró a un avergonzado Kim Soo Hyun que se referían, literalmente, a ver Netflix.

“¿De verdad? ¿Sobrereaccioné?”, respondió el protagonista riendo y ahora dispuesto a cumplir su misión. El concepto que le designó Oh Jung Se es que lo dijera como si hubiera salido del servicio militar.

Mira el divertido incidente a continuación:

