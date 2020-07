It’s okay to not be okay: ¿mató la madre de Moon Young a la de Kang Tae?

El episodio 11 de It’s okay to not be okay ha resultado especialmente revelador para esclarecer el misterio que hay sobre la muerte de la madre de Kang Tae y Sang Tae, personajes interpretados por Kim Soo Hyun y Oh Jung Se.

De igual forma, también resulta clave el título del siguiente capítulo “Romeo y Julieta”, que indica un nuevo conflicto en el amor de la pareja protagonista, siendo el punto focal la misteriosa figura de la madre de Moon Young (Seo Ye Ji).

El primer dato relevante sobre la muerte de la madre de Kang Tae y Sang Tae, personaje interpretado por la actriz Choi Hee Jin, se produce durante la conversación entre los caracteres de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

El primero revela que Moon Sang Tae (Oh Jung Se) le tiene terror a las mariposas al presenciar cómo una mató a su madre.

Las imágenes flashback muestran a la presunta asesina llevando en la solapa del vestido un prendedor de mariposa.

Esta misteriosa figura femenina vuelve a aparecer en la secuencia final, donde hace volar la sombra de una mariposa sobre los tres personajes principales mientras duermen.

La escena resulta crucial porque revela que ‘la mariposa’ no es ajena a Moon Young al conocer el interior de la casa y los objetos que se encuentran dentro del velador.

Sumado a ello, uno de los planos enfoca una pintura de lo que sería su retrato.

El título del episodio 12 y los adelantos vistos, dejan entrever que al igual que en la historia de William Shakespeare, un asesinato dividirá a las familias haciendo imposible el amor de los protagonistas.

Según se ve el conflicto se iniciaría por la carta con mariposas que Kim Soo Hyun sostiene entre sus manos y posiblemente encontró en la habitación de Do Hee Jae (madre de Moon Young).

