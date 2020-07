Arena Homme+ reveló la entrevista y la sesión fotográfica para su edición de agosto con Woong, Woo Jin, Dae Hwi y Dong Hyun, integrantes del grupo AB6IX.

Bajo el concepto “Be Myself” (Ser yo mismo, en español) cada uno de los idols K-pop intenta expresar en sus gestos y poses su propia individualidad, al tiempo que buscan las palabras correctas para explicar qué es ‘ser uno mismo’.

El maknae de AB6IX, Dae Hwi, se pregunta: ¿cómo podemos ser iguales?

“Sé tú mismo, todos somos diferentes. No tenemos similitudes con nadie más. Nuestros nombres y fechas de nacimiento son todos diferentes […] Si solo soy ‘yo mismo’, me volveré diferente de todos. Todos somos personas con diferentes luces”, filosofa el cantante de 19 años.

AB6IX: Lee Dae Hwi fotografiado para la edición de agosto de Arena Homme+. Crédito: Instagram

Siguiendo esa línea, Kim Dong Hyun enfatiza en no dejarse llevar por otros.

"Poder expresar mis pensamientos correctamente sin ser influenciado por lo que la gente dice. Sin embargo, debe ser capaz de reconocer situaciones y saber lo que necesita dejar en lugar de hacer lo que quiera", señala.

AB6IX: Kim Dong Hyun fotografiado para la edición de agosto de Arena Homme+. Crédito: Instagram

Al hablar de no perder la sonrisa y seguir adelante, Jeon Woong, el llamado ‘Pretty King’, lanza una frase contundente: “Vivir positivamente no te hará daño”.

AB6IX: Jeon Woong fotografiado para la edición de agosto de Arena Homme+. Crédito: Instagram

Cierra el círculo de reflexiones Park Woo Jin admitiendo que aún se encuentra en una fase de autodescubrimiento.

“Quiero mostrar mi lado que aún no he descubierto a través de la música que planeé crear desde el principio. Me pregunto cómo terminaré siendo”, indica.

AB6IX: Park Woo Jin fotografiado para la edición de agosto de Arena Homme+. Crédito: Instagram

