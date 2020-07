It’s okay to not be okay: Oh Jung Se cumple sueño a fan con discapacidad intelectual que quería conocerlo

Oh Jung Se, el talentoso actor de It’s okay to not be okay, se ha convertido en viral en foros y medios coreanos debido a su noble reacción con un fan que quería conocerlo en persona. Todos han quedado conmovidos por la historia que salió a la luz en Instagram.

En el dorama, Oh Jung Se realiza una aclamada interpretación de Moon Sang Tae, hermano mayor de Kim Soo Hyun. Su personaje vive con trastorno del espectro autista, y en la historia de Está bien no estar bien se ha mostrado su forma propia de ver el mundo, así como las dificultades que encuentra con las personas que no comprenden su comportamiento.

PUEDES VER La reacción de Kim Soo Hyun a la escena de llanto con Sang Tae en It’s okay to not be okay

Una de esas secuencias se produjo en el episodio 2, en el fanmeeting de la escritora Ko Moon Young. Cuando Sang Tae se emocionó al ver a un niño disfrazado de dinosaurio, el padre de esta lo golpea y grita. En consecuencia, se desata una crisis en público.

La usuaria Bae Ji Soo contó que ella mira el drama con su hermano que tiene discapacidad intelectual. Cuando él vio la escena anterior, “él se identificó profundamente con Sang Tae y me dijo que necesitaba protegerlo, hacer que se sienta mejor”.

“Desde ese momento, mi hermano me estuvo rogando para que lo lleve a encontrarse con Sang Tae. Él hizo una lista de lo que quería hacer con Sang Tae, como ir a Lotte World, subir a un carro de acampada y más. Por su insistencia me rendí y traté de contactar al actor Oh Jung Se. ¡Para mi sorpresa, él respondió y dijo que se encontraría con mi hermano!”

El afortunado fan que vio su deseo hacerse realidad se llama Bae Boum Jun y es un talentoso chelista.

Cuando el actor llegó a conocerle en su encuentro en Lotte World, apareció caracterizado como su personaje en el dorama.

“Oh Jung Se fue Moon Sang Tae todo el tiempo que estuvo con mi hermano. Prestó atención a los detalles más pequeños y se enfocó en las necesidades de mi hermano. Él habló y caminó como Sang Tae para que mi hermano lo creyera. Y parece que incluso investigó un poco sobre él antes de venir a verlo, aunque me imagino que debe haber estado ocupado estos días. Fue muy considerado y me dejó sin palabras”.

Bae Ji Soo continuó agradeciendo al actor de 43 años por su gran gesto.

“Ambos fueron a los juegos mecánicos tan pronto se encontraron. Cada momento, él fue un amigo para Boum Jun, el estuvo hablando y escuchando a mi hermano. Estoy muy agradecida por su esfuerzo de entender a las personas con discapacidad intelectual, por su esfuerzo de hacer feliz a mi hermano. Estoy agradecida de que haya personas como él en el mundo. Ahora no soy fan de Moon Sang Tae, sino de Oh Jung Se”.

Bae Boum Jun no solo se quedó con fotografías de recuerdo de su encuentro con Moon Sang Tae, sino que también recibió un dinosaurio del dorama como regalo de parte del actor.

“¡Nos encontraremos de nuevo! ¿Cómo se llama el dinosaurio? Se llama Good Dino. ¡Good Dino!”, escribió feliz en su perfil de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.