“C.h.a.o.s.m.y.t.h” de ONE OK ROCK no volverá a ser la misma canción. El tema musical que años atrás el vocalista Taka escribió inspirado en sus amigos cercanos, entre estos Haruma Miura, se ha convertido en la melodía que rememora al desaparecido actor japonés.

Como se recuerda, la tarde del 18 de julio se dio a conocer que el intérprete de 30 años falleció en el hospital al que fue llevado tras ser encontrado colgado en su casa.

Haruma Miura. Crédito: Instagram

Desde entonces, celebridades locales como Yu Shirota han expresado públicamente su dolor y son miles los fans que, de las más diversas formas, lloran el trágico desenlace.

No obstante, una canción del 2011 se ha vuelto tendencia en Japón luego de la muerte del actor y viene siendo tomada en común para rememorarlo. Esta es “C.h.a.o.s.m.y.t.h” de ONE OK ROCK.

La razón tras el resurgimiento de la obra musical radica principalmente en su significado, pues fue creado por Moriuchi Takahiro, Taka, para sus amigos cercanos. Miura era uno de ellos.

Según es público, el título “C.h.a.o.s.m.y.t.h” es un acrónimo formado con las iniciales de los nombres de las amistades del autor. La “h” final representa al fallecido actor de Koizora (2008).

Significado del acrónimo "C.h.a.o.s.m.y.t.h". Imagen: Twitter

Si bien la canción fue creada para el conjunto de famosos, entre quienes también figuran Shouhei Miura y el entrañable amigo de Haruma, Satoh Takeru, ahora toma un nuevo significado.

Mas aun luego de que el mismo Taka se inspiró en “C.h.a.o.s.m.y.t.h” para despedir en Instagram a su amigo:

“Necesitamos algo de tiempo para entender su muerte, pero solo espero que esté en paz y que pase su tiempo con Dios. Gracias Haruma y ‘ten un tesoro inolvidable y precioso... Dura para siempre’”.

Taka se despide de Haruma Miura. Imagen: Instagram

A continuación, la estrofa de “C.h.a.o.s.m.y.t.h” a la que hace referencia el mensaje del vocalista de ONE OK ROCK.

Cada vez que nos jugamos inocentes bromas unos a otros

O si comenzamos a hablar tonterías

Y esas sonrisas forzadas que desaparecen al estar con ustedes

Por eso y más, cantaré esta canción sin fin

Sueña como si fueses a vivir por siempre

Y vive como si fueses a morir hoy

Todos nosotros, todos nosotros

Tenemos inolvidables y preciosos tesoros

Que permanecerán por siempre

Que permanecerán por siempre

Cabe resaltar que, según reportan medios japoneses, en el discreto funeral de Haruma realizado el 19 de julio estuvieron presentes Taka, Satoh Takeru y Shouhei Miura.

