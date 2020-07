Doramas coreanos que se estrenan en agosto del 2020 [VIDEOS]

Agosto del 2020 será muy agitado para los fans de los doramas coreanos, pues más 10 nuevas producciones que ultiman detalles serán lanzadas a lo largo de estos días.

El anticipado mes unirá por primera vez a los actores Kim So Eun y Ji Hyun Woo en una romántica historia, en tanto buscará dejar una huella imborrable con el desenlace del triángulo amoroso entre Jung Ga Ram, Kim So Hyun y Song Kang.

Revisa esta nota para que conozcas todos los detalles de estas nuevas producciones surcoreanas y para que no te pierdas ningún lanzamiento.

Don’t let go of your mind

Fecha de estreno: 6 de agosto

Comedia familiar de 10 episodios de la jTBC basada en un popular webtoon homónimo que lleva una década en publicación.

Narra la historia de Jung Shin, joven universitario con un físico formidable pero siempre con los pensamientos en otro lugar. Este curioso personaje dirige un programa web donde revela múltiples secretos de su familia, anécdotas personales y curiosidades.

Actores

-Lee Jinhyuk de UP10TION

-Kwon Hyun Bin (VIINI)

-Lee Soo Min

-Lee Hyun Yi

Can’t be bothered to date, but don’t want to be lonely!

Fecha de estreno: 11 de agosto

Comedia romántica que une por primera vez a Kim So Eun y Ji Hyun Woo, recordados actores de los doramas Boys over flowers y Queen In Hyun’s man, respectivamente.

Gira en torno a jóvenes en sus 20 y 30 años que no quieren tener citas amorosas, pero que a su vez odian estar en soledad. Los personajes principales son Cha Kang Woo, apuesto psiquiatra que tiene trauma con las mujeres, y la editora freelance Lee Na Eun.

Actores

-Kim So Eun es Lee Na Eun

-Ji Hyun Woo es Cha Kang Woo

-Park Gun Il es Kang Hyun Jin

-Roh Ji Hoon es Ji Hoon

-Gong Chan de B1A4 es Jung Hoon

Stranger 2 o Secret forest 2

Fecha de estreno: 15 de agosto

La esperada continuación de la serie original de Netflix y tvN que retrata historias de crimen y misterio que rodean a los miembros de la fiscalía, en particular a Hwang Shi Mok. Esta temporada tendrá nuevos personajes y mostrará enfrentamientos contra el autoritarismo del departamento de policías.

Actores

-Cho Seung Woo es Hwang Shi Mok

-Bae Doo Na es Han Yeo Jin

-Lee Joon Hyuk es Seo Dong Jae

-Choi Moo Sung es Woo Tae Ha

When I was prettiest

Fecha de estreno: 19 de agosto

Drama romántico de la MBC que en 32 episodios mostrará el enfrentamiento entre los opuestos hermanos Seo Hwan y Seo Jin por el amor de Oh Ye Ji, una talentosa artista de la cerámica.

Actores

- Im Soo Hyang es Oh Ye Jin

- Ji Soo es Seo Hwan

- Ha Suk Jin es Seo Jin

- Hwang Seung Eon es Carry Jung

Love alarm 2

Fecha de estreno: 22 de agosto

La esperada continuación de Love alarm que traería el desenlace del triángulo amoroso que surgió entre Sun Oh, Jo Jo y Hye Young, jóvenes inmersos en una sociedad en la que los sentimientos están supeditados a un aplicativo por celular.

La serie original de Netflix contará con 8 episodios al igual que la primer temporada.

Actores

-Kim So Hyun es Kim Jo Jo

- Song Kang es Hwang Sun Oh

- Jung Ga Ram es Lee Hye Young

Missing: the other side

Fecha de estreno: 22 de agosto

En simultáneo a Love alarm 2, pero a través de la OCN, se estrena la serie de suspenso de 16 episodios Missing: the other side.

Anticipada producción se centrará en la resolución de misterios en torno a un pueblo que congrega espíritus de personas de fallecidos y desaparecidos.

Los personajes principales, expertos en materia de fraude, tratarán de encontrar los cuerpos de los abundantes entes que radican en Duon Village.

Actores

- Go Soo como Kim Wook

- Heo Joon Ho como Jang Pan Seok

- Ahn So Hee como Lee Jong Ah

- Seo Eun Soo como Choi Yeo Na

Do Do Sol Sol La La Sol

Fecha de estreno: 26 de agosto

Comedia musical de 32 episodios a emitirse por la KBS2 donde participa el actor de It’s okay to not be okay Kim Joo Hun.

La historia gira en torno al encuentro en la academia LaLa Land entre Goo Ra Ra, una soñadora pianista que pierde todo luego de que su familia cae en bancarrota, y Sun Woo Joon, un joven de espíritu libre que trabaja a tiempo parcial.

Actores

-Go A Ra es Goo Ra Ra

-Lee Jae Wook es Sun Woo Joon

-Kim Joo Hun es Cha Eun Seok

-Ye Ji Won es Jin Sook Kyung

Alice

Fecha de estreno: 28 de agosto

Nueva serie de SBS que, al igual que The king: Eternal monarch, seguirá la temática de los viajes en el tiempo.

Alice es el nombre de un hotel donde descansan personas que acaban de viajar en el tiempo. En el misterioso lugar se reencuentran Park Jin Gyum y Yoon Tae Yi, una pareja que en el pasado fue separada tras la muerte de esta última.

Actores

-Kim Hee Sun es Yoon Tae Yi

-Joo Won es Park Jin Gyum

-Yeon Woo es hermana de Tae Yi

-Lee Da In es Kim Do Yeon

Do you like Brahms?

Fecha de estreno: 31 de agosto

Drama musical y de romance que se emitirá en la SBS. La nueva producción relata historias de jóvenes estudiantes de una prestigiosa academia de música que viven subyugados por sus familiares y maestros que se obsesionan con que sean los mejores en sus respectivas especialidades.

Actores

-Kim Min Jae es Park Joon Young

-Park Eun Bin es Chae Song Ah

-Lee Yoo Jin es Yoon Dong Yoon

-Park Ji Hyun es Lee Jung Kyung

Dok Go Bin is updating

Fecha de estreno: 31 de agosto

Los ídolos del grupo K-pop SF9, Inseong y Hwiyoung protagonizan webdrama de comedia con toques de ciencia ficción.

Dok Go Bin is updating mostrará la amistad que surge entre Dok Go Bin y Ha Deok Ho, quienes son respectivamente un robot inteligente y un estudiante universitario con problemas para relacionarse con los demás pero que está enamorado de la ‘diosa de las redes sociales’ Jin Yoo Ra.

Actores

-Inseong de SF9 es Ha Deok Ho

-Hwiyoung de SF9 es Dok Go Bin

-Kim Noo Ri es Jin Yoo Ra

-Moon Sang Hoon es el profesor Kim

LUCA

Fecha de estreno: por confirmar

El drama de ficción de 12 episodios que alista tvN seguirá la innovadora temática de la genética basándose en la teoría de la evolución de especies propuesta por el científico Charles Darwin.

Tendrá como personajes principales a Ji Oh, un misterioso hombre con poderes especiales, y Goo Reum, una detective que persigue la verdad sobre sus padres que desaparecieron cuando ella era niña.

Actores

-Kim Rae Won es Ji Oh

-Lee Dae Hee es Goo Reum

