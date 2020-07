El 25 de julio, fans de BTS volvieron tendencia la frase “Moon by Jin” debido a un nuevo debate en relación a los créditos de su canción solista parte del álbum Map of the soul 7. Debido a que todavía está fresca la controversia de la compositora Melanie Fontana con otro proyecto solista de Bangtan, la respuesta del fandom no se dejó esperar.

El dato clave que propició la discusión es el logro que tuvo “Moon” el sábado 24 de julio, al ser reconocida en quinto lugar de la lista de la prestigiosa revista Rolling Stone para las “75 mejores canciones de boybands de todos los tiempos”.

"Moon" ingresa a la lista de las 75 mejores canciones de boybands de todos los tiempos. Foto: captura

Jin, vocalista y visual de Bangtan, no solo le da voz a esta canción, sino que se involucró directamente en su composición.

Él está acreditado junto a otros artistas (Slow Rabbit, RM, Jin, ADORA, Jordan “DJ Swivel” Young, Candace Nicole Sosa, Daniel Caesar, Ludwig Lindell) como se aprecia en esta captura del álbum físico.

Créditos de "Moon". Foto: captura

Si todo está claro hasta ahí ¿qué provocó la reacción de ARMY?

Lo que ocurrió es que para conmemorar el reciente logro de “Moon”, la disquera Concord Music Publishing hizo un tuit en sus redes sociales, colocando la canción y citando como co-compositores a DJ Swivel y Candace Sosa. Si bien etiquetaron a BTS, no mencionaron el nombre del vocalista.

Algunos fans percibieron esta publicación como un intento de desacreditar a Jin y a los compositores coreanos por su participación en el tema musical. Rápidamente, se volcaron a los comentarios para expresar su sentir.

Concord Music Publishing sobre "Moon". Foto: captura

Debate por los créditos de "Moon", canción solista de Jin. Foto: captura

La respuesta de DJ Swivel

Uno de los compositores involucrados respondió rápidamente los cuestionamientos del fandom y rechazó que haya una “intención racista” en la publicación.

Explicó que al ser el perfil de una compañía, ellos promocionan así los logros de aquellos que están bajo su firma.

Respuesta de DJ Swivel sobre "Moon" de Jin. Foto: captura

“La razón es que ellos son una editora musical. Representan a compositores, en este caso solo a Candace y a mi. Eso sería como preguntarse por qué Big Hit no promociona a Drake. No es racismo y rechazo esa inferencia”.

Respuesta de DJ Swivel sobre "Moon" de Jin. Foto: captura

Respuesta de DJ Swivel sobre "Moon" de Jin. Foto: captura

“Entiendo que ustedes sean protectoras con los muchachos, pero no todo requiere indignación. Seamos buenos los unos a los otros, todos hacemos lo que podemos”.

Bajo el tuit original, ARMY continúa debatiendo si realmente fue un intento de opacar el trabajo del ídolo surcoreano o si se trató de un malentendido. A pesar de ello, la ocasión ha servido para resaltar nuevamente la canción que preparó Seokjin pensando en sus fans.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.