La nostalgia se apodera de los ránkings coreanos. Rain y Lee Hyori, famosos músicos coreanos, se unieron al ‘MC de la Nación’ Yoo Jae Suk para formar el grupo proyecto SSAK3 y estrenar un álbum que refleje la estética musical de los noventas.

En el fanmeeting de su debut oficial, este 25 de julio, surgió la pregunta de qué opinaban sus respectivas familias ahora que iniciarán sus promociones en vivo por los shows musicales.

Fanmeeting online de SSAK3. Foto: captura

El presentador Yoo Jae Suk dijo que no sabía si su esposa había escuchado el tema, pues al menos él evitaba que lo hiciera en su presencia. “Creo que lo escucha en privado. Yo apago la canción o cambio la radio cuando suena porque me siento avergonzado. Me da timidez ver los shows con mi familia”, explicó.

Caso opuesto es el de Lee Hyori y su esposo Lee Sang Soon, quien también tiene el honor de ser el compositor de “Beach Again”.

“Él realmente lee todos los comentarios en Internet. Veo que la luz está encendida hasta la madrugada. La canción fue nominada al primer lugar en shows musicales, él dijo que no tenía ni idea de que algo así pudiera pasar. Está muy agradecido”, declaró la cantante.

¿Y cómo reaccionó el hogar de Bi Rain y Kim Tae Hee? Al parecer no solo la actriz disfruta ver esta faceta de su esposo, sino que sus dos hijas también gustan del tema musical.

Rain en el fanmeeting online de SSAK3. Foto: captura

“Ella está feliz sobre eso. Más que nada, está complacida de ver salir a mi personalidad y todo lo que ha estado oculto hasta ahora. Mi familia baila conmigo en casa. Soy un gran papá”, bromeó el actor.

El pasado 18 de julio, “Beach Again” debutó en el número 1 de MelOn, plataforma similar a Spotify en Corea del Sur, y sigue liderando incluso una semana después.

Mira su primera presentación en Music Core de MBC:

PUEDES VER Lee Hyori se disculpa nuevamente por controversia con YoonA de Girls Generation

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.