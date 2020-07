Actriz tailandesa muere a los 33 años después de vivir como mendiga junto a su madre

El 24 de julio, la prensa tailandesa informó que Tai Manusanan Pandee, una exactriz y modelo, falleció a la edad de 33 años en medio de la pobreza y el hambre.

Según testigos, Tai Manusanan Pandee vivía junto a su madre U-sa Chankad, en medio de un basural en Pattaya, al este de Tailandia.

Madre e hija mendigaban comida para sobrevivir, aun así pasaban varios días sin lograr obtener alimento, lo que habría llevado a que la excelebridad se termine mordiendo sus propias manos en un intento de mitigar el deseo de comer.

Tai Manusanan Pandee fue una vez una de las actrices más prometedoras de Tailandia, además de ser solicitada como modelo para varias marcas.

Hizo su ingreso a la industria del entretenimiento a los 18 años, llegando a alcanzar popularidad con pequeños papeles en las cintas See how they run y Noodle boxer, ambas del 2006.

Sin embargo, cambia cuando se introduce al mundo de las drogas, volviéndose adicta rápidamente.

La pequeña fortuna que amasó se disipó por su adicción y su vida se fue degradando de a pocos.

A medida que se quedaba sin dinero, Tai Manusanan Pandee comenzó a prostituirse y luego a robar, los productores dejaron de llamarla por su mala fama.

“Mi hija fue una vez una estrella. Todos querían conocerla. Pero todo salió mal. El estilo de vida de fiestas las arruinó. Ahora ella no tiene nada”, relató su madre cuando fue entrevistada en 2019.

En ese entonces, no quedaba nada del brillo de Tai Manusanan Pandee. Había sufrido un accidente un año atrás. Se rompió la cabeza y quedó débil mentalmente.

Su cabello no volvió a crecer, su piel se oscureció y su figura se volvió escuálida. Aun así, su madre suplicó en ese momento que le volvieran a dar una oportunidad en la tv.

