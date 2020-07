Como es costumbre en el canal KBS, específicamente en el programa Music bank, los nuevos MC Soobin de TXT y Arin de Oh my girl realizaron un entretenido performance con dos canciones emblema de sus grupos.

Para lograr esta excelente puesta en escena, los idols K-pop tuvieron que tener arduas sesiones de entrenamiento, mismas que fueron compartidas por el canal surcoreano.

En este detrás de escena, Soobin y Arin demostraron la gran química que tienen. Y uno de los momentos curiosos de los ensayos que tuvieron fue cuando el cantante de TXT, de casualidad, embarra con un poco de helado a la miembro de Oh my girl.

Aquí el video viral.

Ambas celebridades de K-pop pusieron todo su esfuerzo para brindar una performance de calidad a los televidentes del Music bank.

Como resultado de este entrenamiento, Soobin y Arin le regalaron a su público una puesta en escena de las canciones “Run away” de TXT y “Dolphin” de Oh my girl.

Aquí el video de Music bank.

Si no puedes visualizar puedes ingresar AQUÍ.

Como se recuerda, el pasado 19 de julio se anunció que Soobin de TXT y Arin de Oh my Girl serían los nuevos anfitriones del programa, luego de que Shin Ye Eun y Bomin de Golden Child dejaron sus puestos tras un año en el Music bank.

Soobin es el líder del grupo creado por Big Hit Entertainment, mientras que Arin es la maknae de la agrupación femenina de WM Entertainment.

