Prima de Namjoon sorprende por enorme parecido al líder de BTS

Una vez más la prima de Namjoon acapara la atención de los ARMY. Su nombre es Seo Ji Yeon y su enorme parecido al líder de Bangtan boys demuestra que la belleza se hereda de familia.

Unas recientes fotografías que circulan en redes asombran a los fans de BTS por los rasgos faciales similares que posee la joven y RM.

¿Quién es la prima de Namjoon?

Tal y como mencionamos líneas arriba, su nombre es Seo Ji Yeon y su dulce apariencia puede engañar a muchos, por la ruda personalidad que posee.

La prima de Namjoon es luchadora profesional de la MMA (Artes marciales mixtas) y es conocida como ‘Honey bee’.

En una entrevista que ofreció a un medio coreano, Seo Ji Yeon agradeció el apoyo que recibe por parte de los fanáticos de BTS.

“Soy consciente que el 99 % de las personas que me siguen son ARMY. Estoy encantada más allá de las palabras, por el apoyo y los amables mensajes que me están dando. Me aseguraré de no dar problemas a los fans haciendo mi mejor esfuerzo para convertirme en una atleta exitosa”.

Las fotografías que nuevamente han captado la atención de los seguidores del grupo K-pop son las que actualizó en su cuenta personal de Instagram, donde la joven luce una sudadera de color negro y realiza dulces poses.

Asimismo, las postales donde posa en el gimnasio y deja ver su saludable anatomía.

Al pie de las publicaciones en Instagram, la prima de Namjoon recibe mensajes de apoyo y admiración de parte de sus seguidores, quienes como ella dijo, en su mayoría son ARMY.

Incluso algunos fans han sacado del ‘baúl de los recuerdo’ el video de Namjoon como Sailor Moon.

