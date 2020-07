MONSTA X: Minhyuk mostrará talento artístico como MC del nuevo show I want to see you

Minhyuk de MONSTA X ha sido seleccionado como el MC (presentador) único del nuevo programa de Naver NOW, I want to see you now. La noticia confirmada el 24 de julio por la agencia Starship Entertainment entusiasma a los fans, pues además de tratarse de su primer show propio desde su debut, el idol mostrará sus alabadas habilidades como pintor.

En 2015 el artista debutó como integrante del grupo que destaca en la escena musical del K-pop. Además, ha captado la atención de manera individual por su ‘olfato’ para las variedades.

Solo basta regresar a shows como MONSTA X - RAY para entender que el apelativo ‘sunshine’ describe perfectamente su presencia en los programas: siempre brillante, alegre y con las ocurrencias precisas para robarle una sonrisa a los espectadores, pero también profundo de pensamientos.

De manera más reciente, fue objetivo de elogios por su desempeño como MC de Inkigayo junto a Naeun de APRIL y Jaehyun de NCT.

Lo descrito, sumado al talento para la pintura que ha mostrado a través de SNS y en su exposición del 2016 The moment of november (junto a Kihyun) ha llevado a que encaje de manera única en I want to see you show.

Las funciones del idol en el nuevo programa de Naver NOW que se rige bajo el formato ‘audio visible’ son descritos de la siguiente manera por el medio surcoreano Herald POP.

“Minhyuk y los oyentes completan un trabajo juntos sobre un tema. Él presentará las imágenes y las historias de los oyentes y hará dibujos que coincidan con la música que se escucha. También hay un momento para presentar imágenes o reformar elementos que coincidan con la historia enviada por el público”.

De esta manera, al llegar las 7:30 p.m. de cada jueves desde este 30 de julio los oyentes podrán tener una amena charla con el idol mientras plasman conjuntamente sus pensamientos en obras pictóricas.

Mientras esperas el estreno del nuevo show de Minhyuk I want to see you now, disfrutra el primer video teaser del mismo.

