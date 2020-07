Kim Soo Hyun se burla de Seo Ye Ji y su forma de caminar en It’s okay to not be okay

Una vez más la complicidad y excelente relación que tienen Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji sale a flote. En el nuevo detrás de cámaras del drama también conocido como Psycho but It’s okay, se muestra cómo los actores se divierten.

El intérprete de Gang Tae en It’s okay to not be okay fue el protagonista de un divertido momento durante las grabaciones, al burlarse de la manera de caminar de su coprotagonista.

Esto sucedió cuando Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji cruzaban el Puente Sogeumsan Mountain Chuleong en la ciudad de Wonjo en Corea del Sur.

La actriz debía tener miedo de cruzar y realizaba un curioso caminar, mismo que imitó el actor.

Durante la grabación de esta escena, Soo Hyun también le jugó otras bromas como “haciéndole pensar a Ye Ji que le ayudaría a cruzar sobre su hombros”.

Aquí el video del detrás de cámaras de It’s okay to not be okay.

El mismo video mostró cómo Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji grabaron el extracto del dorama en el que Moon Young ‘intenta’ aprovechar que Gang Tae está ebrio y se meten al cuarto juntos.

Los actores ensayan cómo él debería de realizar sus acrobacias para “librarse” de ella.

Mientras tanto, no se pierda ningún capítulo de It’s okay to not be okay, que ya se acerca a su final.

Todos los sábados y domingos se estrenan nuevos episodios a través de tvN para Corea del Sur a las 9.30 p. m. y el resto del mundo en Netflix tras finalizar la emisión por televisión.

