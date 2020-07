Solar de MAMAMOO lanzó hace poco su primer mini álbum como solista, proyecto que la mostró en un look desafiante y con la seguridad en sí misma que la caracteriza al pisar el escenario. Sin embargo, la personalidad de la vocalista no siempre fue así.

Durante su visita al programa Ravi’s close up! en YouTube, Solar compartió algunas de sus experiencias de cuando era niña. “Era muy tranquila e introvertida durante la primaria. Era callada y odiaba exponer frente a los demás”, recordó Kim Yongsun (nombre real de la idol K-pop).

Respecto a sus amistades, la cantante confesó que solo tenía un amigo en el colegio y por ello, cuando pasó el tiempo, se quedó sola y comenzó a sufrir bullying.

“Ya sabes, cuando vas de paseo, los chicos que se sientan en la parte de atrás del bus. Esos chicos eran (los que me fastidiaban)”, contó Solar a Ravi. “Por eso siempre me sentaba cerca al profesor o detrás de él”.

Solar en Ravi's Close Up. Foto: captura

La intérprete de “Spit it out” recordó que el amigo o amiga que tenía comenzó a pasar más tiempo con los que molestaban a Solar, quienes la convirtieron en blanco de sus bromas pesadas.

“Ellos me lanzaban comida o snacks”, reveló la integrante de MAMAMOO. “Era demasiado tímida en ese tiempo y solo me sentaba mirando al frente (...) En ese tiempo me dolía”.

Solar en Ravi's Close Up. Foto: captura

El rapero mostró su sorpresa, pues pensaba que Solar había sido popular entre sus compañeros de colegio. “Me cambié de colegio para la secundaria y desde allí mi carácter fue más activo”, explicó la vocalista y aceptó que esos nuevos amigos que conoció la ayudaron a recuperar su confianza.

Puedes ver la conversación completa entre Solar y Ravi en el video a continuación (subtítulos en inglés).

PUEDES VER Hwasa de MAMAMOO: el épico cover a Harry Styles para celebrar su cumpleaños

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.