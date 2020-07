Kim Woo Bin y Han So Hee aparecen juntos para Eider

Las actividades de Kim Woo Bin siguen activas, y en esta oportunidad vuelve a sus inicios como modelo principal de la reconocida marca de ropa Eider. El actor no estuvo solo en la sesión fotográfica, lo acompañó la popular Han So Hee.

Ambos actores de doramas fueron seleccionados como imagen oficial para alegría de sus miles de seguidores.

Kim Woo Bin luce un modelo de casaca blanca, perfecta para la temporada de invierno, al igual que su compañera Han So Hee.

Un representante de Eider Korea dijo: “La imagen del actor Kim Woo Bin, que tiene un aura dinámica y única, y la actriz Han So Hee, que tiene un encanto confiado y sofisticado, encaja bien con la nueva dirección de la marca y eligió usarlo como un nuevo modelo”.

Aquí sus fotos.

Kim Woo Bin

Han So Hee

El pasado 21 de julio, AM Entertainment, empresa que maneja la carrera del actor de The heirs emitió un comunicado aclarando que el actor no cuenta con perfiles en redes sociales, debido a que recibían denuncias por suplantación de identidad.

Este fue el mensaje que emitió la compañía surcoreana.

“Hola. Somos AM Entertainment.

Recientemente, se han descubierto varios perfiles de redes sociales (SNS) suplantado del actor Kim Woo Bin, y los fanáticos están experimentando confusión.

Actualmente, el actor no opera SNS personales (Instagram, Facebook, Twitter, etc.).

La única red social, donde puedes ver las noticias de los actores, como Woobin, es el Instagram oficial operado por AM Entertainment.

Algún perfil con el nombre del actor Kim Woo Bin no funciona en absoluto, por lo que los fanáticos deben ser conscientes de esto y tener cuidado de no dejarse engañar por un usuario que está realizando suplantación.

Muchas gracias”.

