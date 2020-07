Kim So Eun y Ji Hyun Woo en escena en la cama para nuevo dorama de MBC

Cada vez más cerca del estreno de su nuevo dorama, Kim So Eun continúa dando de que hablar. La actriz que ganó fama con su participación en Boys over flowers tuvo una escena en la cama junto a su coestrella Ji Hyun Woo, que aumentó las expectativas sobre su personaje.

Como se informó, los actores protagonizarán Love is annoying, but I hate being lonely, serie de MBC Every 1 a emitirse desde el 11 de agosto.

La comedia romántica de estreno retrata las complicaciones de jóvenes en sus 20 y 30 años que, aunque rehuyen a las relaciones amorosas, odian estar en soledad.

En su más reciente video adelanto, el dorama muestra a Lee Na Eun (Kim So Eun), la editora freelance, siendo acariciada por Cha Kang Woo (Ji Hyun Woo), el guapo psiquiatra que se encuentra semidesnudo y recostado atrás de ella.

Aunque en un primer vistazo la escena desborda sensualidad, un acercamiento a los rostros de los personajes y las palabras de Na Eun cuando está a punto de ser besada delatan su verdadero sentir: “No puedo ser molestada”.

Acto seguido se levanta de la cama y desaparece de escena, dejando solo a Cha Kang Woo que atina a reírse irónicamente.

Kim So Eun también es mostrada siendo seducida por los personajes interpretados por Park Gun Il y Gongchan; sin embargo, ninguno logra llamar su atención y ella simplemente se aleja repitiendo “No puedo ser molestada”.

Al final del clip aparece en una habitación junto a los actores. Aunque los hace desaparecer de un chasquido, deja abierta múltiples posibilidades al soltar una frase que, además, es otro título que recibe el dorama: ”No puedo molestarme en salir, pero odio estar sola”.

Mira el último video completo de Can’t bother dating, hate being lonely!.

PUEDES VER Kim Hyun Joong anuncia concierto online junto a su fandom HENECIA

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.