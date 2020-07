La reacción de Kim Soo Hyun a la escena de llanto con Sang Tae en It’s okay to not be okay

El drama It’s okay to not be okay es uno de los mejores en su género, los sentimientos y mensajes que desbordan en cada episodio son prueba de ello. Y uno de los momentos que más impactó a la audiencia fue el enfrentamiento que tuvieron Sang Tae y Gang Tae.

Kim Soo Hyun y Oh Jung Se conmovieron al público con su actuación, y transmitieron todos los sentimientos envueltos en esta escena.

En el capítulo 9 del dorama It’s okay to not be okay, Sang Tae, cansado de que Gang Tae le oculte la verdad, saca a luz un episodio que vivieron cuando eran niños y lo acusa de haber querido matarlo.

Este recuerdo fue cuando el menor de la familia le pedía a su mamá “que su hermano muriera”. El niño que tiene astigmatismo huye y el pequeño va tras él.

Al haber escapado, ambos llegan al bosque, y Sang Tae cae al río cuando pide la ayuda de Gang Tae, este huye.

Tras haber avanzado varios pasos alejándose de su hermano, quien estaba ahogándose, regresa para salvarlo.

Y cuando Gang Tae ayuda a Sang Tae, cae al agua helada y lo abandona en el lugar. Aquí fue cuando conoció por primera vez a Moon Young, porque lo salvó de morir.

Regresando al momento del episodio 9 del kdrama de tvN y Netflix, en el detrás de cámaras podemos ver cómo los actores Kim Soo Hyun y Oh Jung Se grabaron esta escena y cómo el protagonista quedó asombrado por el trabajo de su compañero.

El protagonista de Sang Tae lo confronta y empieza a gritarle a todos los presentes que su hermano menor intentó matarlo mientras llora amargamente.

En el detrás de cámaras se puede ver cómo reacciona Kim Soo Hyun a la actuación de Oh Jung Se. Y se oye decir al actor: “Es excelente”.

Aquí el video de It’s okay to not be okay.

Aquí puede ver todo el detrás de cámaras de los capítulos 9 y 10 del dorama de Netflix.

