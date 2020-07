Seo Ye Ji y la colaboración con EXO que continúa emocionando a fans [VIDEOS]

La belleza y talento de Seo Ye Ji la ha puesto en boca de todos gracias a su rol en It’s okay to not be okay. Debido a su bien ganada fama, ahora se han viralizado algunas curiosidades de su carrera artística.

Resulta que además de haber sido “pareja” de Kim Soo Hyun en un romántico CF filmado años atrás, la actriz también había colaborado en un comercial junto al grupo K-pop EXO entre el 2013 y 2014.

En aquella época, Seo Ye Ji recién había iniciado su carrera en los doramas con un divertido personaje en la comedia Potato Star. A pesar de ser una novata en el Kbiz, su su rostro fresco e inocente a los 23 años la hizo perfecta para lucir los uniformes de la famosa marca IVY CLUB.

Ella posó en varios videos y sesiones fotográficas junto a EXO, boyband de 12 integrantes en aquel entonces, que disfrutaba su ascenso al éxito tras el lanzamiento de “Growl”. Dicha canción mostraba a los idols en un “concepto de escolares”, por lo que no es de extrañarse que los convocaran para ser imagen de la marca de ropa para estudiantes.

Fans del grupo y de la actriz de Save me (OCN) están reviviendo estos CF (anuncios publicitarios), que vuelven a ser virales en las redes sociales.

Además de las divertidas imágenes, en uno de los detrás de cámaras de la sesión fotográfica se escucha a Seo Ye Ji hablando en español, idioma que caracterizaba a su personaje en la sitcom Potato star.

Siete años más tarde, Seo Ye Ji se ha convertido en una de las actrices más populares del momento al darle vida a la impredecible escritora Ko Moon Young en el drama Psycho but okay que se emite por Netflix.

De igual forma, los integrantes de EXO ya no lucen más como estudiantes de secundaria. Ahora en su faceta como nueve miembros, el grupo tiene un legado propio en la historia del K-pop al presentar comebacks exitosos año tras año y con el hito de haber participado en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeonchang (2018).

