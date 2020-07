Cada nuevo dorama lidera una batalla por dominar en rating durante su época de transmisión, pero cuál crees que haya sido la producción surcoreana que haya ocupado el primer lugar en sintonía. Teniendo en cuenta los grandes éxitos que han estrenado los canales tvN, SBS, JTBC, KBS y MBC.

Entre los dramas coreanos que ingresaron al TOP 15 de Nielsen Korea se encuentran Itaewon class,The king: Eternal monarch, Hyena, It’s okay to not be okay, Crash landing on you, entre otros.

15. Kkondae intern

El kdrama Kkondae intern de MBC se colocó en el puesto quince con 902.307 de audiencia.

14. Backstreet rookie

El controversial Backstreet rookie de SBS logró 1 101 687 de televidentes.

13. It’s okay to not be okay

El drama de tvN y Netflix, It’s okay to not be okay todavía puede cambiar de posición debido a que continúa en transmisión. De momento, lograron 1 232 619.

12. Hi! bye mama

La producción protagonizada por Kim Tae Hee, Hi! bye mama de tvN obtuvo 1 273 299 de audiencia.

11. Woman of 99 billion

La KBS con Woman of 99 billion llegaron a obtener 1 407 863 de audiencia.

10. No body knows

En el caso de No body knows de SBS alcanzó 1 478 346 de audiencia.

9. Good Casting

Asimismo, Good Casting de SBS alcanzó 1 572 110 de audiencia.

8. The king: Eternal monarch

El puesto 8 es The king: Eternal monarch de KBS, dorama que también fue emitido en Netflix. Cabe mencionar que, para este ranking solo tomaron en cuenta el público de Corea del Sur.

La producción protagonizada por Lee Min Ho obtuvo 1 596 573 para de audiencia.

7. Hyena

El drama de SBS, Hyena con Kim Hye Soo y Joo Ji Hoon alcanzó 1 921 449 de audiencia.

6. Hospital playlist

Hospital playlist de tvN se posiciona en el puesto seis, mientras que tuvo gran preferencia en Netflix.

El dorama registró 2 396 085 de audiencia.

5. Itaewon class

El exitoso Itaewon class de JTBC alcanzó 2 604 164 de audiencia.

4. Stove league

El dorama de Nam Goong Min y Park Eun Bin, Stove league consiguió 2 776 693 de audiencia.

3. Crash landing on you

Crash landing on you de Son Ye Ji y Hun Bin obtuvo 3 334 033 de audiencia.

2. The world of the married

La producción The world of the married de JTBC llegó a sumar 3 352 475 de audiencia.

1. Dr. romantic 2

Asimismo, el dorama Dr. romantic 2 de SBS llegó a obtener 3 446 716 de audiencia.

