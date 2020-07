Para alegría de los ARMY de todo el mundo, BTS acaba de hacerse acreedor de un nuevo título en los Guinness World Records por ser el primer grupo en lograr la mayoría de espectadores en un concierto en vivo, en referencia al BANG BANG CON.

Los Bangtan Boys lograron que 756.000 fans de más de 100 países se mantengan sintonizados en la presentación online que realizaron el 14 de junio de 2020, esto debido al distanciamiento social que se vive debido a la pandemia.

PUEDES VER BTS aparece en portada de TIME, pero causa controversia en ARMY

El grupo K-pop realizó su exitoso concierto online, donde interpretaron 12 canciones como “Boys with luv”, “ONE”, “Friends”, entre otros.

Los ARMY pudieron acceder a esta transmisión en vivo a través del Weverse, aplicativo móvil manejado por Big Hit Entertainment, donde las estrellas de la empresa surcoreana se comunican con sus fans.

El costo de la entrada al concierto de BTS tuvo un costo general de 25 dólares.

El evento live streaming fue realizado como parte de la celebración del séptimo aniversario del los idols K-pop en la industria del entretenimiento. Asimismo, fue antes de que se lanzara su cuarto álbum en japonés titulado Map of the soul: 7 - The journey.

PUEDES VER BTS: Melanie Fontana reaviva disputa con ARMY por créditos de canciones

Como se recuerda, BTS ha ganado varios títulos de Guinness World Records como por ejemplo: el primer grupo K-pop en alcanzar el número uno en las listas de álbumes en Estados Unidos y también el álbum más vendido en Corea del Sur.

Los Bangtan Boys también tienen la marca del tiempo más rápido en alcanzar un millón de seguidores en TikTok. Solo les llevó tres horas y 31 minutos en alcanzar dicha cifra.

También los ARMY establecieron un importante récord por el hashtag más utilizado en 24 horas (tuitearon 60 055 339 veces #TwitterBestFandom en 24 horas en marzo de 2019).

PUEDES VER iHeartRadio Music Festival 2020 online: BTS junto a Coldplay y Miley Cyrus

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.