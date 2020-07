BLACKPINK supera a Ariana Grande con récord de seguidores en YouTube

El grupo femenino de K-pop BLACKPINK vuelve a hacer honor a su sobrenombre como ‘reinas de YouTube'. Además de los récords impuestos tras su regreso con el MV How you like that, la girlband ahora tiene el canal con mayor cantidad de seguidores entre las artistas femeninas del mundo.

Este logro fue reconocido por la prensa local el 24 de julio a las 8 a.m. en hora coreana. El canal oficial de ‘las pinks’ (como llaman cariñosamente los fans a Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo) superó los 42.300.00 suscriptores.

En aquel punto, Ariana Grande, quien ostentaba el primer puesto entre las divas del pop con 42.200.000 seguidores, fue relegada a la segunda posición. Otras destacadas cantantes como Taylor Swift y Katy Perry registran más de 38.500.00 y 37.700.000 suscriptores respectivamente.

Al respecto, la agencia de BLACKPINK comentó que este logro es una evidencia objetiva del interés del público en el cuarteto femenino.

“En una era que está inundada de nuevo contenido cada día, las suscripciones a un canal a menudo son resultado de la lealtad del fandom y su consistencia, además de la expectativa por futuras novedades del artista”.

En ese sentido, BLACKPINK se prepara con un nuevo tema musical en agosto. Ya se lanzó el arte promocional que deja a la incógnita al artista invitado o invitada que colaborará con ellas.

BLACKPINK: Récords Guiness

Con cifras tangibles, nadie puede negar el impacto que BLACKPINK tiene en la plataforma de videos más importante de Internet.

En un solo día, con el estreno de la canción “How you like that”, el grupo recibió cinco récords certificados que enumeramos a continuación.

- Video más visto en YouTube en 24 horas

- Video musical más visto en YouTube en 24 horas

- Video musical de K-pop más visto en YouTube en 24 horas

- Estreno de un video en YouTube con más espectadores (1.66 millones)

- Estreno de un video musical en YouTube con más espectadores.

