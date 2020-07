Como ya tiene acostumbrados a sus fans, Hwasa de MAMAMOO estrenó un nuevo MV, un cover de la canción “Watermelon sugar” de Harry Styles y viene teniendo grandes resultados.

A través de los hashtags: #OurSummerHwasa y #우리의여름_퀸화사데이, la cantante se volvió tendencia en Twitter no solo por su cumpleaños, sino por el lanzamiento de su videoclip en YouTube.

Anteriormente, Hwasa realizó cover de las canciones “Ave María”, “Fly me to the moon”, “City of the stars”, “Talk” de Khalid e incluso sorprendió con la versión oficial del tema “Be alright”.

La reacción de los fans de la idol K-pop no se hicieron esperar y muchos han considerado que este cover también coincide con el que hubiera sido el décimo aniversario de la ex banda One Direction.

Aquí el video oficial de Hwasa en YouTube.

Lyrics “Watermelon sugar”

Tastes like strawberries on a summer evening

And it sounds just like a song

I want more berries and that summer feeling

It’s so wonderful and warm

Breathe me in breathe me out

I don’t know if I could ever go without

I’m just thinking out loud

I don’t know if

I could ever go without

“Watermelon sugar” de Hwasa en español

Sabe a fresas de una tarde de verano

Y suena como una canción

Quiero más frutas del bosque

Y ese sentimiento veraniego

Es tan maravilloso y cálido

Inhálame

Exhálame

No sé si alguna vez podría estar sin

Tan sólo estoy pensando en voz alta

No sé si alguna vez podría estar sin.

Versión original de “Watermelon sugar”

Esta es la versión original de “Watermelon sugar”, la cual fue cantada por Harry Styles.

