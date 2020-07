Elle Korea magazine reveló un extracto del último reportaje fotográfico y entrevista realizada al actor coreano Woo Do Hwan, días antes de su ingreso al ejército el pasado 6 de julio.

El protagonista de My Country (JTBC, 2019) hizo una reflexión sobre su carrera actoral desde su debut a los 20 años con el dorama You’re here, you’re here, you’re really here (MBN, 2011).

Woo Do Hwan fotografiado para la edición de agosto 2020 de Elle Korea. Crédito: Instagram

“Comparado con algunas personas, mi tiempo en la oscuridad como actor no fue tan largo, pero aún así pasé por un período de tiempo en el que esperaba desesperadamente por mi gran oportunidad”.

“Me siento aún más agradecido de dónde estoy ahora porque las cosas no fueron perfectas desde el principio”.

Woo Do Hwan evoca looks curiosos, emocionales y acogedores en su última edición de moda con Elle Korea. Crédito: Instagram

Sobre su doble papel de Jo Eun Seob y Jo Young en The king: Eternal monarch (SBS, 2020), Woo Do Hwan expresó que le permitió presentar su dualidad como actor.

“Si lo recuerdo ahora, me alegra haber podido interpretar a dos personajes diferentes. Así pude mostrar dos lados diferentes de mí mismo en un drama. Trabajé con un elenco y un equipo tan buenos, que sentí que gané mucho apoyo mientras me dirijo al ejército”.

Al acercarse a los 30 años, Woo Do Hwan esperar que su experiencia en el servicio militar le permita regresar con una mayor madurez.

“Estoy agradecido de contar con el apoyo de tanta gente. No puedes retroceder en el tiempo, así que siempre quiero trabajar duro y hacerlo bien. Cuando regrese, espero haber madurado un poco más y ser genial”.

Woo Do Hwan fotografiado por Hong Jang Hyun para Elle Korea. Crédito: Instagram

