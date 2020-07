El 21 de julio, la líder del disuelto grupo Cpop Rocket Girls, Yamy, se convirtió en tendencia en Weibo (la red social más grande China), luego de que expusiera un audio de los insultos que hacia ella dirigió el CEO de su agencia.

Yamy, quien debutó en el programa “Produce 101”, grabó la conversación durante una reunión de la compañía en abril.

Yamy firmó con JC Universe Entertainment en 2018. Crédito: Instagram

En el audio se escucha a Xu Ming Zhao, CEO de JC Universe Entertainment, llamar a Yamy ‘fea’, ‘pasada de moda’, ‘vieja’, ‘bailarina del montón y sin valor’.

Sin detenerse ahí, el ejecutivo instó a los empleados presentes a insultar a la cantante de 23 años.

“Dijo que era tan fea que no podía soportarlo”, explica Yamy, agregando: “obliga a los participantes de la reunión a estar de acuerdo con estas opiniones”.

Cansada de las humillaciones Yamy (ex Rocket Girls) solicitó la cancelación de su contrato con JC Universe Entertainment. Crédito: Instagram

Líneas después, la rapera china relata que lloró toda la noche, deprimida por todo lo que tuvo que escuchar ese día, admitiendo que solo quería huir al no saber como enfrentar a Xu Ming Zhao.

La relación con JC Universe Entertainment inició dos años atrás, después de que el CEO le prometiera que impulsaría su carrera como idol solista. Sin embargo, después de firmar el contrato, las promesas no se cumplieron recibiendo cada día fuertes críticas de parte de Xu Ming Zhao, que la hicieron perder su confianza.

Después de meses de soportar el maltrato, Yamy envió una carta pidiendo cancelar su contrato. La respuesta que obtuvo fue: “Comprende la situación, no encuentres tu propia forma de morir”, en el sentido de que sin ellos su carrera se acabaría, más si exponía el caso en redes sociales,

“Quizás mi apariencia no se adapte a su estética, pero no es por eso que tiene el derecho de pisotear mi dignidad. Quizás me ha apoyado pero no significa que pueda humillarme (...) De ahora en adelante, me cuidaré yo misma. Soy lo más importante”, escribió Yamy.

Post de Yamy (ex Rocket Girls) en Weibo denunciando las humillaciones del CEO de su agencia. Crédito: captura

Mei Qi, Chao Yue y Xuan Yi, sus compañeras en Rocket Girls (grupo que se disolvió en junio 2020), dejaron mensajes de apoyo a Yamy en su post de Weibo.

Finalmente, Xu Ming Zhao (quien es esposo de la cantante Yang Wei Ling Hua del dúo Phoenix Legend) no ha realizado ningún pronunciamiento oficial.

El CEO de JC Universe Entertainment es Xu Ming Zhao, esposo de la cantante Yang Wei Ling Hua del dúo Phoenix Legend. Crédito: Instagram

